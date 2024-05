A képregények bűvöletében telik a hétvége Budapesten, Futaki Attila emléke előtt is tisztelegnek

Nyitókép: Budapest Comic Con Facebook-oldala. Belső kép: Budapest Comic Con hivatalos oldala

Május 18-án és 19-én a képregények és a fantasy világa Budapestre „költözik” a Hungexpóra.

A Budapest Comic Con idén nemcsak a magyar képregénykultúra ünnepe lesz, hanem több díjátadót is magába foglal majd. A kétnapos eseményhez 2024-ben társrendezvényként csatlakozott a Radiocafé Board Game Expo is, mely helyszínt ad helyszínt ad a Magyar Társasjátékdíj díjátadójának is.

Az ünnepséget a szombati megnyitó után tartják majd meg, a vendégeknek ezt követően lehetőségük is lesz kipróbálni a díjnyertes játékot – írták a szervezők közleményükben.

A hazai Comic Con számára mindig fontos volt a magyar képregénykultúra fejlesztése, így idén több, erre fókuszáló kezdeményezést is megvalósítanak a hétvége folyamán.

Az idén tragikus hirtelenséggel elhunyt Futaki Attila emléke és munkássága előtt tisztelegve először kerül adják át ugyancsak szombaton a Mastercard Budapest Comic Con-on a Futaki-díjat, mely egyfajta olvasói közönségdíj, ahol a „Legjobb magyar képregény”, illetve a „Legjobb magyarul megjelent külföldi képregény” kategóriában jelölhették kedvenc alktotásaikat a képregény rajongók.