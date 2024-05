Ízlése szerint való, hogy celebesedik a politika?

Sajnos az egész világ politikai élete celebesedik és egyre felszínesebbé, leegyszerűsítőbbé válik. Az új generáció politikusai általában kiváló teljesítményt nyújtanak a közösségi médiában, reggeltől estig Facebook-posztokkal szórakoztatják önmagukat és a rajongóikat, szerintem azonban tévednek, ha ezt összekeverik a közéleti munkával és teljesítménnyel. A politikából és közéletből a munkát, a tapasztalatszerzést, a szenvedést nem lehet megspórolni. Azok válnak nagy politikussá, akik tapasztalatot gyűjtöttek, akik különféle politikai közösségeket vezettek győztes és bizony vesztes csatákban, akik megküzdöttek az igazukért és a közösség által rájuk bízott ügyekért. Vesztes helyzetből eredményt elérni százszor nehezebb, mint lájkot gyűjteni egy poszt alá. És értékesebb is, méghozzá objektíve: az emberek hétköznapjaiban mérhető módon. A mai magyar politikában túl sok a blabla, és kevés a cselekvés. A cselekvésre kész és képes egyéniségek egyre inkább háttérbe szorulnak, így többnyire elmennek a gazdasági szférába. Tisztában vagyok vele, hogy kisebbségi, sőt régimódi álláspontot képviselek, de nem akarom magamat másnak mutatni, mint ami vagyok: nemzeti konzervatívnak. A fideszesek természetesen nem hibátlanok, de egy dologban megkérdőjelezhetetlenül jobbak, mint ellenfeleik: helyben és országosan is sokat dolgoztak közösségeik előrejutásáért. Nálunk nemcsak szöveg van, hanem tettek is – ezt még az ellenfeleink sem szokták elvitatni.”