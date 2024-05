A dal ugyanaz marad

A szerző a MOL elnök-vezérigazgatója

Megint mindenki az üzemanyagárról beszél. Úgy figyeljük a benzinkutak árait, mintha augurok lennénk, és madárjósolnunk kellene a gazdaság állapotát. A múltkor is kérdezték, hogy mikor lesz már végre olcsó a benzin. Hát úgy tizenöt év múlva – válaszoltuk, nem kis megrökönyödést kiváltva. Ugyanis akkorra már lecsökken a kereslete. Az egykori szaúdi miniszter bonmot-ja jutott eszembe: a kőkorszak sem akkor ért véget, amikor elfogyott a kő; a benzinnek is majd a technológiai fordulat és a kereslet-kínálat alakulása vet véget. De arra azért még várni kell, a közlekedés zöld­átmenete nem olyan, amilyennek elterveztük. Nem karikacsapás lesz, hanem lassan járj, s tovább érsz. Az erőltetett, kampányszerű, azonnali eredménnyel hitegető változásnál sokkal jobban hiszek az okos átmenetben, ahol a jogos igény (tegyünk valamit a klímaváltozás ellen), a jó politika (csökkentsük a káros­anyag-kibocsátást) és a racionalitás (legyenek piacképes technológiai megoldások) egymás mellett dolgoznak: egy mindenkiért és mindenki egyért. Persze ezen az egyensúlyon azért még dolgozni kell egy kicsit itthon és Brüsszelben is.