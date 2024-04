Zeneakadémia ügy: Egyesek tudatosan a hazugságot tűzik zászlajukra – Vashegyi György korábbi MMA-elnök a Mandinernek

Nyitókép: Ficsor Márton

Többször elmondta: Bachnak, illetve a Máté-passiónak köszönheti, hogy a zenészpályát választotta. Felidézné a kezdeteket?

Nagyszerű iskoláim voltak: a Marczibányi téri Kodály Zoltán zenei általánosba jártam, majd a pesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, és utána kerültem a Zeneakadémiára, ahol karmester szakon végeztem 1993-ban. Kiváló zenei és általános képzés volt a Marczibányi téren, remek tanáraink voltak, és válogatott gyerekanyag. Az én osztályomból tudtommal ketten lettünk hivatásos zenészek: Várhelyi Éva operaénekes, jómagam karmester. Tizenöt-tizenhat éves korom körül

akkora hatással volt rám Bach zenéje – azon belül is a Máté-passió –, hogy végül úgy éreztem, nem tudok zene nélkül élni.

Volt a családban zenész? Otthon is ezt szívta magába?

Hivatásos zenész nem volt a családomban, de amatőrként mindkét nagyapám magas színvonalon hegedült, és fontos volt nekik a zene. Édesanyám textiltervező iparművész, édesapám villamosmérnök volt, ő automatizálta a paksi atomerőmű hármas és négyes blokkját, amiért Állami Díjat is kapott a nyolcvanas években – a magyar számítástechnika egyik megalapozója volt. Ő a műszaki világot képviselte, édesanyám a művészi vénát hozta.

Mit kapott a piaristáktól a négy gimnáziumi évben?

A világ legszerencsésebb embere vagyok: akárhányszor boldogan újrajárnám a piarista éveket – de csak ha előtte írásba adnák, hogy ugyanazt kapom. Még a kommunizmus alatt mint a szocialista állam ellenségei járhattunk oda, amikor a diktatúra mindössze két osztályt engedélyezett évfolyamonként. Fantasztikus osztályom volt: életre szóló közösségi ideált testesít meg bennem, ahogyan mi negyvenen „megvoltunk” egymással. Rendkívül színes csapat voltunk, nagyszerű osztályfőnökkel Fórián-Szabó Zoltán személyében, aki döntő hatással volt ránk. Mi voltunk az első évfolyam, amelyik elbiciklizett Rómába 1987 nyarán, és ott az a megtiszteltetés ért, hogy kezet foghattam II. János Pál pápával…

Elsőre felvették a Zeneakadémiára?

Igen, és ez hatalmas dolognak számított. A nyolcvanas években erősen válogatott diákanyag volt az intézményben, nehéz volt bekerülni – ez később fokozatosan megváltozott. Ha akkoriban valaki zenész akart lenni, be kellett jutnia a Zeneakadémiára. A gimnáziummal párhuzamosan zeneiskolába jártam, hogy felkészüljek a felvételire, hiszen zeneelmélet, szolfézs és összhangzattan tárgyakból magas szintű tudást vártak el a leendő karmester szakos hallgatóktól.

Milyen tanárai, mesterei voltak?

Lukács Ervin volt a főtárgytanárom, sokat tanultam tőle. Földes Imre tanár úr zenetörténetre tanított, neki is rengeteget köszönhetek, Kovács Dénes korábbi rektor kolosszális művész és nagyszerű ember volt. Több nagy formátumú tanár akadt körülöttünk, de a tananyag vegyes volt, már akkor is kicsit régimódi – viszont, mint mondtam, válogatott hallgatói csapat került be. Az évfolyamunk erős társaság volt: egymást inspiráltuk, sokat tanultunk egymástól is, s ekkor kerültem először igazi zenészközegbe.

Honnan jött a régi zene iránti vonzalma?

Még tizenhat évesen találkoztam Helmuth Rilling német karmesterrel, aki Bach-lemezei révén óriási hatást tett rám. Tizenhét éves koromban egy hétre elkéredzkedtem a gimnáziumból az NDK-ba, Lipcsébe, Rilling egy karmesterkurzusára. 1987 nyarán – néhány nappal az említett római biciklitúra előtt – Stuttgartban a Máté-passiót is hallhattam az ő vezényletével; ez megbabonázott, s máig életem fő zenei élménye. A következő nyáron, hetekkel a zeneakadémiai felvételim után ismét eljutottam Nyugat-Németországba, Rilling Stuttgarti Nemzetközi Bach-akadémiájára. Ott találkozhattam először John Eliot Gardiner angol karmesterrel – ez a hét eldöntötte a sorsomat.

Ha jól tudom, Gardiner Monteverdi Kórusa adta a lökést a Purcell Kórus megálmodásához.

Így van: a világ máig legjobb kórusát hallhattam ott élőben, ami elvarázsolt. Egy napot sem jártam még a Zeneakadé­miára, de amikor ősszel beléptem az egyetemre, már tudtam, valami olyasmit szeretnék csinálni, mint amit a nyáron láttam. Fontos, hogy az ember már fiatalon találkozhasson a legmagasabb színvonallal: akkor még elérhetetlen messzeségben van, de kijelöli az irányt és a célt, milyen úton és hova kell eljutni. Másfél évre rá, 1990-ben a barátaimmal megalapítottuk a Purcell Kórust, majd 1991-ben az Orfeo Zenekart. Ma már több mint harminc éve dolgozunk ezekkel az együttesekkel.

Kik voltak a társai az induláskor?

Eleinte főleg zeneakadémista-társaim voltak, Kolonits Klárival együtt szerveztük az alapító csapatot; énekelt nálunk a kilencvenes években Várhelyi Éva, Boross Csilla és Schöck Atala, sőt még Ókovács Szilveszter és Zoboki Gábor is.

Hogyan indult be a karmesteri pályája?

1993-ban A varázsfuvola koncertszerű előadásával diplomáztam karmester szakon, nagyjából onnantól a Purcell és az Orfeo mellett elkezdtem dolgozni más együttesekkel is. Hálás vagyok, hogy huszonnégy éves koromban hívott vezényelni a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a MÁV Szimfonikus Zenekar és számos vidéki formáció. 2001 óta vezényelek az Operaházban, főleg Mozart-repertoárdarabokat. Több száz előadást dirigáltam ott az előző huszonhárom évadban, a legjobb iskola volt: amennyire tudok vezényelni, elsősorban ott tanultam meg. Mozart mellett dirigálhattam Verdi-operákat is – Petrovics Emilnek köszönhetően elsőként a Don Carlost, Gyöngyösi Levente A gólyakalifáját is én mutathattam be.

Hogyan vezetett az út a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élére? Álmodott valaha arról, hogy Kocsis Zoltán örökébe lép?

Azt hiszem, 2000-ben vezényeltem először – Kocsis Zoltán meghívására – a Nemzeti Filharmonikusokat, de már korábban is kapcsolatba kerültem az együttessel. A kilencvenes években gyakorlatilag az összes magyar zenekarban sokat continuóztam, azaz számozott basszust játszottam csembalón vagy orgonán. Nagy hiány volt akkoriban ilyesmire alkalmas emberekből, sajnos még ma sincs bőség. Kocsis Zoltánnal is így találkoztunk: ő időnként vezényelt barokk zenét is, és megtalált engem. Játszottam vele több ilyen koncerten, ezek után hívott meg vezényelni. Elszórva voltak koncertjeim az NFZ-vel – húsz év alatt legfeljebb tíz projekt –, de mindig érdekelt, mi zajlik a kiváló zenekar körül. 2012-ben aztán a Purcell–Orfeóval nemzetközi együttműködésbe fogtunk a Versailles-i Barokk Zenei Központtal és egy velencei francia magánalapítvánnyal, a Palazzetto Bru Zanéval. Tizenkét év alatt tizenkilenc teljes francia operát vettünk lemezre, számos díjat elnyertünk. Szerettem volna bevonni egy jó szimfonikus zenekart is, ezért megkerestem a Nemzeti Filharmonikusokat. Elindult a közös munka, a zenekar beleszeretett a repertoárba, és hozzám is pozitívan állt. Amikor később zátonyra futottak a főzeneigazgató-kereséssel, megkérdeztek, hogy érdekelne-e. Titkos szavazást kértem a személyemről, meggyőző többség támogatott, ezért vállaltam a megbízatást.

Milyen tervei vannak az NFZ-vel?

Mindig is fontosnak tartottam a bécsi klasszikus zenét, ezért az egyik újításom, hogy minden évadban három olyan munkahetünk van, amikor kétfelé oszlik a zenekar, és így, két párhuzamos együttessel adunk Haydn–Mozart-koncerteket; nagyszerű muzsikusaink vannak, érdemes őket mind kihozni a napfényre. Repertoár szempontjából sok olyan művet is igyekszem műsorra tűzni, amely az együtteseknek és nekem egyaránt új: a francia romantika, a francia operák gyűjteménye nagy ilyen kincsestár, ráadásul francia partnereink a világ legjobb énekeseit hozzák nekünk. Nagyon élvezem a közös munkát a Nemzeti Filharmonikusokkal.

2017-től két ciklust szolgált a Magyar Művészeti Akadémia élén. Készült valaha is efféle feladatra?

Amikor Fekete György második mandátuma lejárt, Jankovics Marcellt és Marton Évát mint nagy tekintélyű akadémikusokat emlegették lehetséges utódként, aztán váratlanul engem jelölt egy akadémikustársam. Jankovics Marcell néhány nappal a tisztújító közgyűlés előtt visszalépett, és már az első fordulóban abszolút többséggel engem választottak elnökké. Óriási megtiszteltetés volt a hat év elnöki munka, rengeteget tanultam belőle. Meglehetősen összetett dolog egy ilyen köztestületet vezetni, jóval kisebb mozgástere van az elnöknek, mint azt kívülről sokan elképzelik. Számos tényező együttállása kell ahhoz, hogy érdemi eredményeket érhessen el az ember – nekem ez megadatott.

Hogy vonná meg a hat év mérlegét?

Fekete György találta ki a hároméves művészeti ösztöndíjrendszert, ő járta ki az anyagi forrás ígéretét a kormánynál; én továbbvittem, és akadémikustár­saimmal kidolgoztuk a működés részleteit. Részben a koronavírusnak „köszönhető”, hogy akadémiai elnökként tanácsot adhattam a kulturális területet érintő kormányzati döntésekhez. Szemléletváltást hozott az államnak a kulturális élet menedzseléséhez való viszonyában a Nemzeti Kulturális Tanács megalakítása is 2019 őszén. A nemzeti kultúrstratégiai intézmények vezetőiből és az MMA-elnökből felálló testület vezetésére engem kért fel a miniszterelnök. A koronavírus-járvány árnyékában egyik első feladatunkként kormányzati mentőcsomagokat dolgoztunk ki a kultúra területén tízmilliárd forintos léptékben.