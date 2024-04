Szentkirályi Alexandra: Itt az idő, hogy kikapcsoljuk a Gyurcsány-showt Budapesten

Nyitókép: Hétpontos akciótervet hirdetett kampánynyitó rendezvényén Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

A Bálna rendezvényközpontban tartott rendezvényen Szentkirályi felidézte, hogy 2010-ben történelmi győzelmet arattak a kormánypártok az országban és a fővárosban is. Ettől kezdve, Tarlós István vezetése alatt dinamikusan fejlődött Budapest, a főváros és a kormány együtt tudott működni.

Példátlan fellendülés vette kezdetét, Karácsony Gergelyék 200 milliárdos plusszal vehették át a stafétát.

Elkészült a budai fonódó villamos, befejezték a négyes metrót, és elkezdték a hármas metró felújítását.

Szerinte ez is bizonyította, hogy Budapest akkor tud előrelépni ha közösen építjük, nem pedig ha politikai csatározások színtere.

Mint fogalmazott örömmel dolgozik Budapestért, amely megérdemli, hogy ránézzünk női szemmel is. Szeretettel, de tárgyilagosan.

A Fidesz jelöltje szerint

akik ma irányítják Budapestet, nem szeretik a fővárost, csak a hatalmat és a pénzt. Ennek a kárvallotjai pedig az ittlakók.

2019 óta újra Gyurcsány irányít a fővárosban, már nem is próbálják titkolni, hogy Budapest a DK elnökének fogságában van.

Mint fogalmazott, Karácsony a 2018-as MSZP-s miniszterelnök-jelöltsége után talált egy újabb gazdatestet a baloldalon, pedig korábban csak unikummal tudta elfogadni, hogy Gyurcsánnyal szerepeljen közös listán.

A kassza viszont üres, a város koszos, a budapestiek dugókban vagy megállókban ácsorognak, kátyúkon bukdácsolunk át, az utcák piszkosak, mintha állandó lomtalanítás lenne – mondta Szentkirályi aki szerint.

A Városháza a Gyurcsány család udvari cége lett.

Hozzátette: Karácsony a „csődpolgármster” elfelejtette, hogy a városvezetés a cselekvésről szól, nem a megvalósítatlan ígéretekről. A főpolgármester legnagyobb teljesítménye viszont egy szelfi a Blaha Lujza téri wc-vel.

Szentkirályi felidézte, hogy a baloldal nem először teszi tönkre Budapestet, most még a Városházát is megpróbálták pénzzé tenni.

A nemzet fővárosa gazdátlan. Karácsony csak Gyurcsány utasításainak teljesítésével van elfoglalva – fogalmazott a kormánypárti jelölt, aki szerint Gyurcsánynak van főpolgármestere, a budapestieknek viszont nincs.

Üzenjük meg nekik, itt az idő kikapcsolni a Gyurcsány Showt- Budapesten.

– mondta a Fidesz jelöltje.

Szentkirályi Alexandra ezek után ismertetett hétpontos Budapest-tervét.

1. Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány fogságából! Az összes Gyurcsány-fiókát ki fogom rakni a Városházáról – ígérte a Fidesz jelöltje

2. Véget vetünk a városházi korrupciónak! Szentkirályi szerint Rodolfó nem mutatott be annyi trükköt, mint Gyurcsányék. Ígérete szerint Fővárosi Költségvetési Tanácsot hoznának létre, amely ellenőrizné a költéseket.

3 Felszámoljuk a pazarló budapesti bürokráciát! Elég volt a párhuzamos munkahelyekből, a fölösleges tanácsadókból. Nem lehet, hogy több embert tartsunk ugyanarra a feladatra a budapestiek pénzén – mondta, hozzátéve, hogy véget vet a luxus.kifizetőhelyeknek.

4 Megszüntetjük a közlekedési káoszt! Karácsony nem csak autót, hanem várost sem tud vezetni, autósok, biciklisek és tömegközlekedési szereplők nem lehetnek egymás ellenségei – hangsúlyozta. A jelölt járatsűrítést és új P+R parkolók létrehozást ígérte és az útfelújítási alap felélesztését.

5. Tisztaságot és rendet teremtünk a városban! Az nem lehet, hogy térdig járjunk a koszban és szemétben – mondta a Fidesz jelöltje, aki szerint meg kell duplázni a köztisztaságra szánt forrásokat több fizikai dolgozóra és takarítógépre van szükség és a hajléktalankérdést is meg kell oldani végre.

6. Otthonossá és élhetővé tesszük Budapestet! Ennek keretében létrehoznák a Városgondnokságot, ingyenes wifi-t biztosítanának a köztereken. Új óvodai helyeket férőhelyeket hoznának létre, és nyugdíjas otthonokban is több helyet biztosítanának.

7. Újra naggyá tesszük a nemzet fővárosát! A cél elérése érdekében homlokzatfelújítási programot hoznának létre, támogatnák a minőségi turizmust. Újraindítanák a BKK hajójáratait és kedvezményes kulturális belépőket biztosítanának a budapestieknek.