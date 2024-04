Nyitókép: Mérő Vera Facebook-oldala

„Összeér, ami...? Az most mindegy is, hogy a Telex tíz percen belül átírta ezresre a százast, azt meg őszintén megértem, ha a DK alelnökének egyébként rosszul esik például az, hogy Magyar sorozatosan említi a »galambokkal sakkozni« – amúgy nagyon nívótlan, mégis, széles körben indokolatlanul népszerű – hasonlatban Dobrevet, ráadásul Deutsch Tamással egy mondatban, a kettejüket egy szintre belőve. De az magához Dobrevhez is méltatlan, ha erre az a válasz, hogy egy emberként tagadják el Magyar jelentőségét, és vele mindazt, amit abból az ellenzéknek önmagára nézve, úgy általában illene következtetésként levonnia. Az Origo meg csak az Origo.”