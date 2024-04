Orbán Viktor: Ez a jogállamiság arrafelé, ilyen a rule of law, ha nyugati

Nyitókép: Thierry Monasse/Getty Images

Orbán Viktor miniszterelnök a héten Brüsszelben is ismertette a Fidesz kampányát, a brüsszeli politikusok fel is akarták függeszteni a NatCon-t. „A héten Brüsszelben is elindítottam a kampányunkat. Be is tiltották a gyűlésünket” – írta közösségi oldalán az államfő, majd idézte a betiltó határozat szövegét.

„A rendezvényt nem lehet megtartani, mert az esemény célja, hogy egybegyűjtse a nemzeti konzervatív nézeteket valló akadémikusokat, a kultúra, valamint a politika képviselőit, és azért mert ezek az emberek a vallásos nézeteket valló jobboldalhoz tartoznak.” Majd így folytatják: „a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok újjáélesztéséhez.

Ez volt a betiltás indoklása”

– tette hozzá Orbán Viktor.

„Ennél csak az ügy végleges elrendezése botrányosabb. A betiltó határozat elleni fellebbezésünket két bíró dobta vissza. Amikor a belga miniszterelnök közzétette azt, hogy mi a helyzet helyes megítélése, a harmadik bíró ugyanabban az ügyben, ugyanazon érvelés mellett helyt adott a fellebbezésnek. Ez a jogállamiság arrafelé, ilyen a rule of law, ha nyugati. És még ők leckéztetnek bennünket – zárta a bejegyzést.