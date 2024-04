Nézze meg, hogyan hajtott a pesti villamosnak a turistabusz (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap baleset történt Budapesten, a Kálvin téren: turistabusszal ütközött a 49-es villamossal.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pár nappal a történtek után a Facebook-oldalán osztott meg egy videót. A felvételhez fűzött kísérőszövegben azt írták, „Tipikus esete a nem arra figyel, amit csinál. Mert

ha arra figyelt volna, jelen esetben a vezetésre, jó eséllyel nem kapja telibe a valóság. Vagy a villamos…”

„A kanyarodóknak tilos, a villamosnak szabad”

A részleteket ismertetve kitértek arra is, hogy a turistabusz vezetője nem ment át a piroson. Zöld jelzésen haladt át, majd kanyarodott. „Csak hát épp egy sávval odébb volt az a zöld jelzés, és az egyenesen haladóknak szólt. A kanyarodóknak tilos, a villamosnak szabad;

egyszerű szituáció, ha az útra és a lámpákra figyel az ember fia/lánya”

– hangsúlyozták a rendőrök.

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy a turistabusz vezetője a Múzeum körútról az Üllői útra akart kanyarodni, és ezt meg is tette az egyenesen haladó sávból; be a villamos elé.

„A balesetet a villamos vezetője nyilvánvalóan nem tudta elkerülni – annak ellenére sem, hogy fékezett –, a turistabusz sofőrjének pedig valószínűleg

akkor tért vissza a figyelme, amikor odébb tette a buszt a kötöttpályás többtonnás”.

Egy utas és a sofőr is megsérült

Végül arról is beszámoltak, a mostani figyelmetlenségnek nem lett súlyos következménye, de egy utas és a villamos vezetője így is könnyű sérülést szenvedett. „Nekik jobbulást kívánunk!” – fogalmaztak.

A cseh állampolgárságú férfi ellen a rendőrök szabálysértési eljárás indítottak – zárták a posztot.

