Minden eszközt be kell vetni a gyermekek védelmében – Kocsis Máté a Mandinernek

Miért kap minden eddiginél nagyobb fókuszt az EP-választás idehaza?

Európában változás kell. Ezt mindenki érzi, aki visszatekint az elmúlt öt évre. Az európai vezetés elhibázta a Coviddal szembeni fellépést is: késtek a védőeszközök, vakcinák. Közben az Európai Bizottság elnökasszonya belekeveredett a Pfizer amerikai gyógyszergyárral kapcsolatos korrupciós ügybe is.



De elhibázták a háborúhoz való viszonyt is.

A békepárti álláspont helyett a háborúpártiságot képviselik: a fegyverszállítást, valamint tankok, vadászrepülők és nagy hatótávolságú rakéták küldését.



De elhibázták a szankciós politikát is, gazdasági nehézségekbe sodorva az európai országokat. Azóta sem tanultak a hibáikból. Ráadásul, most elfogadták a migrációs paktumot is, amellyel lényegében zöld utat adtak a bevándorlásnak is. Az LMBTQ-propaganda őrületről pedig még nem is beszéltünk, amit folyamatosan rá akarnak erőltetni az országokra. Összességében elmondható, hogy fontos, húsba vágó kérdésekben rendre rossz döntéseket hoztak Brüsszelben, és nem tartották szem előtt az európai érdeket sem.