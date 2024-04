„Magyar Péter akkor lenne őszinte, s a rendszerre veszélyes, ha visszatérne az ősbűnhöz, az alkotmányos rend megdöntéséhez, megvonná a rendszer legitimációját, megkérdőjelezné az alkotmányos és törvényes jellegét, amit bizonyít, hogy nem lehet számonkérni semmit a hatalomtól, ha felmondaná az engedelmességet és polgári ellenállást hirdetne meg.

Ez jelentené Orbán és a kollaboráns ellenzék együttes leváltását, mivel azok kiegészítik egymást, olyanok a NER-ben, mint a fény és az árnyék. Aki ehelyett az ellenzék mellé akar új párttal beszállni, az csaló, nem vált le senkit, hanem ő is részesedni akar belőle. Ez nem harmadik út, hanem a jelenlegi ellenzék útja a pénz és a morális megsemmisülés felé. Ha Magyar Péter nem lépne be az Orbán-rendszerbe, hanem másokat is kivezetne belőle, lenne esélye megdönteni az Orbán-rendszert. Éppen úgy, mint bárki másnak, nem kellene ahhoz fideszesnek lennie. Ez a helyzet alapstruktúrája. Hogy ez miért nem történik meg, az arra utaló jelekből olvasnia kellene mindenkinek: ez az ember nem egy demokrata.”