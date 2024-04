Így falazhatott Tordai Csaba a 2006-os rendőrterror kapcsán Gyurcsánynak

A Magyar Nemzet most arról ír, hogy Tordai Gyurcsány Ferencnek falazhatott a 2010-es kormányváltás előtt, amikor

a Miniszterelnöki Hivatal üres papírokat adott ki az Origo érdeklődésére a 2006-os zavargások idején tartott kormányülések összefoglalói gyanánt.

Bár jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy a dokumentumot nem lehet teljesen titkosítani, a MeH úgy vélte, hogy teljesítette a törvény előírásait, még úgy is, hogy minden szót kitörölt a szövegből.

A lap emlékeztet arra is, hogy a 2010-es kormányváltáskor is Tordai – mint a MeH jogi és közigazgatási államtitkára – vezényelte le az átadás-átvételt, ami végül botrányba fulladt. Még arról is Tordai Csaba tájékoztatta az érintetteket, hogy az elektronikus levélfiókokért felelős Központi Szolgáltatási Főigazgatóság szakemberei kiürítették a Bajnai-kormány minisztereinek, államtitkárainak és miniszteri titkárságvezetőinek e-mail-fiókjait.