Hídpénzbotrány: mély csend honol a magát függetlennek mondó médiában

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Újabb fajsúlyos információk kerültek nyilvánosságra, amelyek megerősítik a korrupció gyanúját a Lánchíd felújítása kapcsán.

Nem kispályás ügyletről van szó, hiszen az eddigi adatok alapján másfél milliárd forint „hídpénz” áramlott a felújítást végző A-Híd Zrt.-től egy másik gazdasági társasághoz, a Sunstrike Hungary Kft.-hez, ami Vig Mórnak – az Amnesty International Magyarország nevű ngo igazgatója, Vig Dávid testvérének – a sok százmilliós számlagyárba belebukott, és praxisától eltiltott exügyvéd érdekeltsége.

A napokban több cikkben foglalkoztunk az ügyben felbukkanó új szereplővel – Hegedüs Dániel ügyvéddel – akinek irodája ugyanazon a címen van bejegyezve, ahol a Vig Mór -féle Sunstrike. Ez a tény azért lényeges, mert

a Mandiner információi szerint a Lánchíd felújítását végző A-Hídtól a Sunstrike-hoz érkezett 1,4 milliárd forint egy részét Hegedüs a saját ügyvédi letéti számlájára utalta, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Síri csend a baloldalon

A hídpénzbotrány újabb súlyos fejleményeiről azonban a teljes baloldali nyilvánosság hallgat. A Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc emberei által irányított főváros legnagyobb, és a Blaha Lujza tér felújításán kívül gyakorlatilag egyetlen, érdemi beruházása körül egyre erősödő, másfél milliárdos korrupció gyanúja nem éri el a magát függetlennek és objektívnek nevező sajtóorgánumok ingerküszöbét.

Az elmúlt három nap sajtóhírei között a Telexen, a HVG-n, a 444-en, a 24.hu-n, a 168 órán, de az Indexen át egészen a Magyar Hangig, egy cikket sem találtunk a Lánchíd felújításával összefüggő korrupciógyanús pénzmozgásokról.

Összegeztük tehát az eddig ismert információkat, hátha ezúttal sikerül felkelteni az érdeklődését a téma iránt valamelyik baloldali újságírónak, akiktől saját bevallásuk szerint távol áll a propagandista szemlélet.

Ezt tudjk eddig a hídpénzbotrányról

A Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. a már említett Vig Mór elleni nyomozás során került képbe, ugyanis

A hatóság a Vig Mór ellen indított eljárás keretében tavaly év végén házkutatást tartott a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. Az is kiderült, hogy kiszálltak többek között Hegedüs Dánielhez is, aki ezek szerint részese lehet a bűncselekménynek.

Nem sokkal ezek után fény derült arra, hogy miért szállt ki a hatóság a Lánchíd felújítását végző vállalathoz. Az atv.hu ugyanis arról számolt be, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, fentebb említett Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A hídpénzbotrány két kulcsfigurája

Ezek után jutottunk el az elmúlt napok fejleményeihez, amikor újabb összefüggésre bukkantunk a hídpénzbotrány két kulcsfigurája, Vig Mór és Hegedüs Dániel ügyvéd között.

Kiderült: a Lánchíd-pénzekkel kitömött, Vighez köthető Sunstrike Hungary Kft.-nek ugyanott, a Rómer Flóris utca 55. szám alatt van a székhelye, mint ahol Hegedüs ügyvédi irodája megtalálható.

Az interneten fellelhető céges információk a Sunstrike címeként a második emelet 1. ajtót tüntetik fel, miközben Hegedüs Dániel és a Hegedüs és társai ügyvédi iroda több forrás, így például egy idén február végén megjelent cikk szerint a második emelet 2. ajtó alatt érhető el. A hivatalos adatok szerint ugyan Hegedüsnek nincs köze a Sunstrike-hoz, az azonos cím ugyanakkor megerősítheti a két férfival szembeni gyanút.

Félmilliárdot vett fel készpénzben az ügyvéd

A Mandiner hétfőn számolt be arról, hogy a rendelkezésre álló információk szerint, miután a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt egy jogerős ítélet miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevonták Hegedüst is az ügyletekbe, aki – úgy tudjuk – a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Ezzel tehát Vig és Hegedüs csaknem másfél milliárd forintnyi Lánchíd-pénzhez juthatott hozzá. Kérdés, miért kellett ezt az óriási összeget készpénzre váltani? Mi lett a pénz sorsa? Utóbbira Bajnai Gordon korábbi harcostársa adott sajátos magyarázatot: szerinte baloldali politikusokat fizettek le belőle.

Romokban Karácsony magyarázkodása

A pénzmozgások időpontjainak is nagy jelentősége van, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester azzal védekezik, hogy időben nem estek egybe Vig Mór és az A-Híd Zrt. közötti pénzáramlások a Lánchíd felújításával. Ez az okfejtés Vig Mór esetében sem állta meg teljesen a helyét, de Hegedűs Dániel már egy az egyben a Lánchíd felújítása idején vette fel azt a félmilliárd forintnyi készpénzt, ami a híd renoválásán éppen akkor dolgozó cégtől érkezett.