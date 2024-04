Fideszes polgármester: a hídpénzbotrány miatt Karácsony Gergelynek le kellene mondania

A Mandiner hétfőn megírta azt is, hogy a rendelkezésre álló információk szerint, miután a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt egy jogerős ítélet miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevonták Hegedüst is az ügyletekbe, aki – úgy tudjuk – a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Ezzel Vig és Hegedüs csaknem másfél milliárd forintnyi Lánchíd-pénzhez jutott hozzá.

Fontos körülmény az is, hogy a Hegedüs-féle pénzfelvételekre 2022 március vége, és 2022 július közepe között került sor, ez az időintervallum pedig cáfolja Karácsony Gergely eddigi védekezését a botránnyal kapcsolatban. A főpolgármester korábban ugyanis azzal érvelt, hogy időben nem estek egybe Vig Mór és az A-Híd Zrt. közötti pénzáramlások a Lánchíd felújításával.