Elárulta az államtitkár, milyen szigorítások jöhetnek a gyermekvédelemben

„2018-ban lett bevezetve a gyermekbántalmazás esetén minden intézménynek kötelezően alkalmazandó protokoll, amely kimondja, hogy az ilyen esetek nem maradhatnak következmények nélkül. Minden gyermekbántalmazás után jegyzőkönyvet kell készíteni, és indokolt esetben feljelentést kell tenni. Ez több száz esetben megtörtént.

Ennek az ellenőrzése zajlik most, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket, hogy kell-e még szigorítani ezen a protokollon”

– Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek.

Milyen változások várhatóak a gyermekvédelem terén?

Fülöp Attilát arról is kérdezték, milyen változások várhatók a gyermekvédelem területén. Mint mondta:

Március elsején jelent meg az első jogszabályi változás, a kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgálat a gyermekvédelemben dolgozó vezetőknek. Ennek további kiterjesztése várható. A következő változást a parlament tavaszi ülésszakában a gyermekvédelmi törvénycsomag fogja jelenteni, ami további szigorításokat, segítségeket, fejlesztéseket és a gyermekvédelmi rendszer megerősítését fogja tartalmazni”

Az államtitkár azt is felsorolta, melyek voltak 2010-től a legfontosabb módosítások: „2014-től – ami korábban elképzelhetetlen volt – a nevelőszülőknek foglalkoztatási jogviszonyuk van. Amikor egy gyermeket kiemelnek a családjából, akkor vagy egy intézménybe kerül vagy egy nevelőszülői családhoz. Mi azt mondjuk, hogy a nevelőszülői család jobb, mert családi közegben lehet a gyermek. Ezek a nevelőszülők korábban nem voltak foglalkoztatási jogviszonyban, és mindössze havi körülbelül tizenötezer forintot kaptak, ám 2014 óta bért kapnak. Ugyanilyen fontosnak tartom a nevelőszülői gyedet, így a kiskorú gyermek után is kap a nevelőszülő pluszjuttatást. Szintén fontos a gyermekbántalmazási protokoll bevezetése, valamint a nevelési ellátmány 25 százalékos megemelése is.”

Hozzátette:

a mostani helyzetben azt látjuk, hogy további erősítésre van szükség, elsősorban amiatt, mert a gyermekek sokszor ki vannak téve olyan körülményeknek vagy helyzeteknek, amelyektől meg kell őket védeni.”

Fülöp elmondta, egyre rosszabb a gyermekek mentális állapota, „ahogy az is tendencia, hogy bármilyen szexuá­lis deviancia is sokkal könnyebben utat tör magának.

Eddig is kellően szigorú törvényeink voltak, de ha ezt a jelenséget meg akarjuk előzni, akkor tovább kell szigorítani”.

Az államtitkár hangsúlyozta, fontos kimondani, „hogy olyanok dolgozzanak a gyermekvédelemben, akikről meg vagyunk bizonyosodva, hogy mentesek olyan hajlamoktól, aminek a vége az lehet, hogy bármelyik gyermeket is bántalmazás éri. Ezért is írtuk elő a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek komplex többnapos pszichológiai vizsgálatát, ezek előkészítése most zajlik. Alaposan átvilágítjuk, kik dolgoznak a gyermekvédelmi intézmények élén.”

Fülöp Attila elárulta: „arról szólnak a jelenlegi egyeztetések is, hogy tekintsük át a mostani állapotot, és legyen egy jó látképünk arról, hogy mik azok, amikben javítani kell és mik azok, amikben jól állunk.