Egységben az erő! – még az MSZP is támogatja a KDNP-s törvényjavaslatot

A 18 évnél fiatalabbak számára megtiltja az energiaitalok eladását az a KDNP-s törvényjavaslat, amelyet szerdán kezdett tárgyalni az Országgyűlés. A felszólalások alapján minden párt egységes az ügyben.

Úgy isszák a fiatalok az energiaitalt, mintha sportital lenne

Nacsa Lőrinc (KDNP) az előterjesztők nevében közölte:

javaslatuk szerint tizennyolc évesnél fiatalabbaknak tilos lenne energiaitalt eladni.

Ehhez módosulna a fogyasztóvédelmi törvény, így az ilyen italok abba a kategóriába kerülnének, amelyben például az alkohol vagy a szexuális tartalmú termékek vannak. A javaslatot azzal indokolta: növekszik a gyerekek között az energiaitalt fogyasztók aránya, a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaitalokat, és szinte sportitalként fogyasztja ezeket. Hozzátette:

az elmúlt években több száz olyan eset volt, amikor energiaital túlfogyasztása miatt 12 és 18 év közötti fiatalok, többségében fiúk szorultak orvosi ellátásra.

Jelezte azt is: számos uniós és magyar orvosi tanulmány mutatta ki, hogy a fejlődő szervezetre káros a túlzott koffein- és cukorbevitel. Megjegyezte: az energiaital szövetség is megerősítette azt a kutatási eredményt, amely szerint a gyermekeknek nem ajánlott koffeint fogyasztani.

Arra is kitért: a javaslat benyújtása előtt egyeztettek civil- és orvosszakmai szervezetekkel, tanárokkal, szülőkkel is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az EU-ban több országban is fogadtak el hasonló jogszabályt.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára közölte: a kormány számára elsődleges a gyermekek egészsége, ennek érdekében vezette be korábban a mindennapos testnevelést és a reformmenzát az iskolákban, valamint az úgynevezett csipszadót is. Hangsúlyozta: a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaital fogyasztást, szinte üdítőitalként tekint a megnyerő ízű energiaitalokra, amelyek azonban

nagy mennyiségben tartalmaznak koffeint és könnyen addiktívvá válhatnak.



Az MSZP is támogatja a javaslatot

Végre! – kezdte felszólalását Vajda Zoltán (MSZP), azt hangsúlyozva, a javaslat nem old meg minden problémát e téren, de „kezdetnek nagyon jó”. Hangsúlyozta: kulcsfontosságú az egészséges életmód, benne az egészséges italok előtérbe helyezése,

márpedig tanárként maga is látta, hogy diákjai nap mint nap fogyasztanak energiaitalokat.

Jó példaként említette, hogy az Európai Unió három tagállamában korlátozták e termékek forgalmát, másik három országban pedig a nagykereskedők éltek az önkorlátozás eszközével.

A tiltás önmagában sohasem elegendő – jegyezte meg, több és hatékonyabb felvilágosító kampányt sürgetett a témában, majd azt hangsúlyozta: alkohollal együtt fogyasztva az energiaital végleges károsodást okozhat a májban, a szívben és a vesében.