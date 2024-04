Tiltás vagy mértékletesség? – megoszlanak a vélemények a kiskorúak energiaital-tilalmáról

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának állásfoglalása

A bejelentés nyomán korábban már elindult a társadalmi párbeszéd, melynek részeként, első hivatalos szakmai véleményt az asztalra téve a Magyar Gyermekorvosok Társasága is megnyilvánult. Az állásfoglalásuk talán legfontosabb megállapítása az volt, hogy összhangban az American Academy of Pediatrics Commitee on Nutrition és a Council on Sports Medicine and Fitness állásfoglalásával, a Magyar Gyermekorvosok Társasága is egyetért abban, hogy

koffein, illetve egyéb stimuláns tartalmú energiaitaloknak a gyermek és serdülő normál étrendjében nincs helye.

Ahogy egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk vele, ebben az állásfoglalásban utaltak arra is, hogy az International Society of Sports Nutrition állásfoglalását figyelembe véve 12-18 éves sportolók körében különös körültekintéssel, szülői felügyelet mellett megfontolható koffein tartalmú étrend kiegészítők használata, azonban 12 év alatti korosztályban ez semmilyen körülmények között nem javasolt.

A testület szerint az egészségügy, az oktatás és a média szerepe az energiaitalok megfelelő helyre pozicionálásában elengedhetetlenül fontos.

A legsarkalatosabb pontokként a követezőket emelték ki:

A családok és gyermekek edukációja az energiaitalokkal kapcsolatban tudatosítani, hogy az energiaitalok gyermekkorban nem javasolta.

Kommunikálni, hogy a szénhidrát tartalmú italok fogyasztása folyadékpótlásra nem javasolt a megnövekedett kalóriabevitel következtében fokozódó obesitás rizikó miatt.

Edukálni a családokat, hogy a sportitalok is sportolóknak szánt, speciális funkcionális italok, amelyek fogyasztása hosszabb távú, nagyobb erőkifejtést igénylő sport tevékenység során javasolható folyadék, elektrolit és szénhidrát pótlásra (nem extra bevitelre!).

Promotálni a vizet a folyadékpótlásra.

Javasolni a családoknak, hogy a gyermekkorban jelentkező fáradtságot megfelelő mennyiségű és minőségű alvással kell „kezelni”.

Reagált a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára is

Csibi Sándor főtitkár az ATV híradójának korábban arról beszélt, hogy nem ért egyet az energiaitalok vásárlásának és fogyasztásának korlátozásával a 18 év alattiak körében. A szakember akkor úgy nyilatkozott: nem érti, hogy ha a gyermekek egészsége a cél, akkor miért nincs szó a koffeintartalmú üdítők tiltásáról is.

Szerinte a megoldás inkább a mértékletesség lenne.

„A tiltott gyümölcs mindig érdesebb” – fogalmazott. Majd hozzátette: inkább edukálni kellene a szülőket és a gyermekeket, és hangsúlyozni kellene, hogy az energiaital felnőttek számára van.