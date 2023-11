Szakmai állásfoglalás: nincs helye a gyermekek étrendjében az energiaitaloknak

Hollik szerint

az elmúlt négy évben a mentőszolgálat évente átlagosan száz esetben látott el 18 év alatti gyereket energiaital fogyasztása miatt.

Ez azt mutatja, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent.

Nacsa Lőrinc felidézte, egy éve Hatvanban szívleállás miatt halt meg az iskolában egy 14 éves fiú, aki az eset előtt is energiaitalokat ivott. Hozzátette, a tanárok elmondása alapján gyakori, hogy

a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán, mert akkor múlik el a reggelt elfogyasztott energiaitalok hatása.

Lépni kell! – hangsúlyozták.

Nincs helye az étrendben!

A bejelentés nyomán elindult a társadalmi párbeszéd, melynek részeként, első hivatalos szakmai véleményt az asztalra téve az MGYT is megnyilvánult.

Az állásfoglalás talán legfontosabb megállapítása, hogy összhangban az American Academy of Pediatrics Commitee on Nutrition és a Council on Sports Medicine and Fitness állásfoglalásával, a Magyar Gyermekorvosok Társasága is egyetért abban, hogy

koffein, illetve egyéb stimuláns tartalmú energiaitaloknak a gyermek és serdülő normál étrendjében nincs helye.

Utaltak ugyanakkor arra, hogy az International Society of Sports Nutrition állásfoglalását figyelembe véve 12-18 éves sportolók körében különös körültekintéssel, szülői felügyelet mellett megfontolható koffein tartalmú étrend kiegészítők használata, azonban 12 év alatti korosztályban ez semmilyen körülmények között nem javasolt.

A testület szerint az egészségügy, az oktatás és a média szerepe az energiaitalok megfelelő helyre pozícionálásában elengedhetetlenül fontos. Ebben a munkában a gyermekorvos feladata

a családok és gyermekek edukációja az energiaitalokkal kapcsolatban tudatosítani, hogy az energiaitalok gyermekkorban nem javasolta,

kommunikálni, hogy a szénhidrát tartalmú italok fogyasztása folyadékpótlásra nem javasolt a megnövekedett kalóriabevitel következtében fokozódó obesitás rizikó miatt,

továbbá edukálni a családokat, hogy a sportitalok is sportolóknak szánt, speciális funkcionális italok, amik fogyasztása hosszabbtávú, nagyobb erőkifejtést igénylő sport tevékenység során javasolható folyadék, elektrolit és szénhidrát pótlásra (nem extra bevitelre!),

promotálni a vizet a folyadékpótlásra,

mindezeken túl pedig javasolni a családoknak, hogy a gyermekkorban jelentkező fáradtságot megfelelő mennyiségű és minőségű alvással kell „kezelni”.

Az állásfoglalásban kitérnek arra is, hogy a bztonságos koffein beviteli adag nem ismert. Az irodalmi adatok alapján felnőttben napi 400 mg koffein bevitele még biztonságosnak tűnik. Gyermekkori vizsgálatok hiányoznak, azonban egyes irodalmi adatok azt sugallják, hogy a napi bevitel gyermek és serdülőkorban nem haladhatja meg a 100 mg/nap dózist. A dokumentum szerint komoly mellékhatásokkal járhat a túlzott fogyasztás, „hányingert, fejfájást, tremort, palpitációt okoz általában”, de akár zavartsággal, idegességgel, agresszivitással, alvászavarral, fókuszálási nehézséggel is járhat.

