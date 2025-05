Energiaital-betiltás: terítette lapjait Zacher Gábor

Zacher arra is felhívta a figyelmet, hogy más koffeinforrások – például a kávé – továbbra is elérhetők maradnak. „Ha mondjuk egy jó erős ristrettot vagy espressót főz valaki, ott akár 150 milligramm koffein is előfordulhat benne, ami jóval több mint másfélszerese annak, ami egy doboz energiaitalban van” – jegyezte meg.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitikára szintén a kávé szerepére hívja fel a figyelmet, és szerinte azt is meg kell vizsgálni, miért fogyasztanak egyáltalán koffeint.

A toxikológus álláspontját osztja Szűcs Zsuzsanna, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke is. Szerinte hazánkban nem elég fejlett az egészségtudatosság, így a tiltás önmagában nem biztos, hogy önmagában hatékony megoldás lesz.