De lehet-e egyáltalán valami újat, előrevivőt képviselni ebben az állóháborúvá merevedett hazai politikai rendszerben? Igen, lehet, csak a bulvárjellege miatt a sajtó eddig főként Magyarral foglalkozott az elmúlt időszakban. Kevéssé törődött azzal, hogy színre lépett Vitézy Dávid, aki jelenleg a hazai politikai élet legüdítőbb jelensége. Felkészült, komoly politikai mondanivalóval bír, letett már valamit a múltban az asztalra, és a közösségi médiát is jól használja. Jelölésével az LMP, a baloldalról évek óta először, végre politikai innovációt mutat fel, és bátran vállalták azt, amit mi is igyekeztünk annak idején a Liberális Párttal megvalósítani: önálló politikai profilt megteremteni. Nem együtt bégetni mindenáron a nyájjal, akármennyire is ezt várják a sajtó képviselői és a nagyobb pártok vezetői (meg az évtizedek óta erre kondicionált »budapesti értelmiség«). Vitézy jelölése mutatja, hogy lehet új színt hozni az ellenzéki politizálásba tisztességes módon is, ha megvan hozzá a tudás és tehetség.

Húsvét mindig a múlttal való számvetést, majd a megújulást, az újjászületést is jelenti. Láthatóan szüksége van erre Magyarországnak – kormánynak és ellenzéknek egyaránt. Legyen bennünk elegendő bölcsesség megérteni ezeket a tüneteket és jeleket. És legyünk elég bátrak változtatni a megszokotton hazánk érdekében.”