Ennél jobb muníciót nem is kaphatott volna most a magyar kormány a »Brüsszellel« szembeni küzdelmében, mint a konferencia akadályozása, majd rendőri erővel történt félbeszakítása. Miközben az Európai Unió szervei, a nyugati országok – köztük Belgium – töménytelen mennyiségű dokumentumban, nyilatkozatban kifogásolták a magyar kormány jogállamisághoz, demokráciához való hozzáállását, most éppen egy nyugati ország mutat rendkívül rossz és védhetetlen példát.

Egy konferencia betiltása lenne az igazi szólásszabadság? Milyen erkölcsi hitelességgel lehet ezek után támadni Nyugat felől a magyar kormány politikáját? Aki kifogásolta a budapesti CEU amerikai képzésének elüldözését, a gender szak betiltását, a Stop Soros! törvénycsomagot, az SZFE ügyet, annak a Natcon konferenciájának akadályozását is el kell ítélnie.”