„Brüsszelben valószínűleg jobban menne a gyűjtés” – így szúrt oda Dömötör Csaba a Momentumnak (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hétfőn, a napirend előtti felszólalásokat követően jelentkezett be közösségi oldalán a Kossuth térről. Elmondta, hogy a Momentum a hétfői vitákon sem jelent meg,

de ha Brüsszelben kell előterjeszteni Magyarország-ellenes jelentést, ott bezzeg domborítanak”.

Dömötör ezután emlékeztetett arra, hogy a Momentum múlt héten is aktív volt a belga fővárosban, hogy „a magyar baloldali pártok meg is szavazzák ezt a jelentést, amelyben benne van az a kritika, hogy mi nem képviselünk jó álláspontot a háború ügyében. S egy még fontosabb dolog: hogy fagyasszák be a nekünk járó uniós forrásokat” – hangzott el.

Ezt követően megjegyezte, hogy nem csoda, hogy alig áll valaki az aláírásgyűjtő standjaiknál.