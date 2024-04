Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„És miután Baranyi Krisztina is nekiment Magyar Péternek, vélelmezhetjük, hogy megegyezett a DK-val. És nem akarnak konkurenciát. Vajon ezért védte meg Varga Juditot, és mondta el, hogy szerinte Magyar Péter a tipikus bántalmazó, a házasságuk pedig a tipikus bántalmazó kapcsolat volt? Vagy lehet, hogy tényleg így gondolja? Saját bevallása szerint erről nem is Varga Judit győzte meg (az interjút Baranyi Krisztina állítólag meg sem nézte), hanem maga Magyar Péter, a korábbi facebook-posztjaival és általános viselkedésével.

Szerinte Magyar tipikus bántalmazó, áldozathibáztató.

Nem kell politikailag egyetértenünk Baranyi Krisztinával, sem pedig kedvelnünk őt. De minden politikai manipulációja, hátsó szándékai, átlátszó nyilatkozatai és megnyilvánulásai ellenére tételezzük fel, hogy ezúttal most őszinte. És nem politikai célból mondja, amit mond. Vagy teszi, amit tesz. Azért merhetjük ezt feltételezni, mert vélhetően ebben a témában olyan mély, saját élményei lehetnek, amelyek valóban felülírhatják a politikai megfontolásokat. Ha valaki maga is sokáig elszenvedője volt egy (vagy több) bántalmazó kapcsolatnak, akkor nyilván fogékonyabb lesz rá, jobban együtt érez másokkal, akik hasonlóról számolnak be. És mellé is áll, mindenféle politikai szempontoktól függetlenül.

Ellentétben a Mérő Verákkal, Perintfalvi Ritákkal, Vásárhelyi Máriákkal, akik számára a kapcsolati erőszak, a bántalmazás, az áldozatsegítés kérdése csak látványos, jóemberkedő lózung, bulvártermék, amivel a híveiket etetik, vagy további híveket akarnak maguknak szerezni, Baranyi Krisztina láthatóan valóban tudja, milyenek a nárcisztikus bántalmazók, és valóban a nők, az áldozatok oldalán áll.

Nem, továbbra sem kedvelem, sem őt, sem politikai krédóját és ténykedését. De elismeréssel kell adóznom afölött, hogy ő pedig – ebben a kérdésben – felül tudott emelkedni a politikai árkokon.

Valószínűleg ezzel egyébként saját hitelességét is meg tudta őrizni. Ellentétben a Mérő-Perintfalvi-Vásárhely-stb. tengellyel, akik véglegesen lejáratták magukat, még a saját közegükben is. Mert ők annyira, de annyira kívánják a váli-völgyi taschenhitler bukását, annyira hisznek a legfrissebb fröcsöntött, paradicsommadár-imitátor messiásban, hogy még áldozathibáztatásra is képesek érte.”

***