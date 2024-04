Az amerikai filmszárok elismerését is elnyerte a Most vagy soha!

Nyitókép: Spencer Vaughn Kelly, Vanessa Leksander és Camryn Jackson Fotó: Sunhill Media

Hazánkba látogattak az amerikai-magyar koprodukcióban készült Bonus Trip című akcióvígjáték amerikai főszereplői a film magyarországi exkluzív díszpremierjére.

A film operatőre a nemzetközileg elismert Herbai Máté, akinek a nevéhez köthető többek között a Testről és lélekről című Oscar díjra jelölt mű is.

A külföldi főszereplők között ott van Camryn Jackson, illetve a közkedvelt lengyel színésznő, Vanessa Alexander is, a rendőrkapitányt alakító színész pedig Bruce Lester Johnson, aki olyan világsikerekben is szerepelt, mint a Ready Player One, az Igazság Ligája, vagy éppen az Indiana Jones és a Sors tárcsája.

A magyar főszereplőket már jól ismerhetik a nézők: Árpa Attila és Ónodi Eszter is feltűnik a filmben, valamint Simor Olivér, akit a Való Világ negyedik szériájában ismert meg az ország.

Az amerikai főszereplők nem mulasztották el az alkalmat, hogy megnézzék a Most vagy soha! című filmet, amelyet

fantasztikus munkának neveztek, kiemelve a színészi és operatőri teljesítményt.

A színészek látogatásáról szóló rövidfilmet itt nézheti meg: