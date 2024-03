„Mindenféle sejtések keringenek a NER-ről, amely egyszerű politikai-hatalomtechnikai gyakorlatból egyfajta misztikus, Franz Kafka-i kastéllyá avanzsált sokak szemében. És gyakoriak a kívülről, másoktól érkező sejtetések is. Puzsér például nagyjából minden második mondatában használja triggerszóként a NER-t a szektája hergelésére. Magyar Péter is ezeken a húrokon játszik. Nem tudja olyan vallási fanatizmussal hozni, mint Puzsér, de olyan profin és tudatosan sem, ahogy például Toroczkai László teszi. Magyar valószínűleg inkább véletlenül beletalált, jó időpontban. De a lényeg, hogy őt hallgatva is sokan érezhetik azt, hogy „lám, igazak a sejtéseim”! „Ugye-ugye, én tudtam, sőt mindenki tudta, és most ő, a bennfentes is megmondta!” Ezek egyértelmű heurékapillanatok, dopaminlökettel. A sejtettem – de most már tudom! érzése.

Félreértés ne essék, nyilván létezik korrupció és nepotizmus, és mindig vannak, akik kihasználják a lehetőségeiket a politikai vagy gazdasági hatalom közelében. Ahol azt mondják, hogy ilyen nincs, ott hazudnak. Elég, ha megnézzük, micsoda állami szintű korrupció zajlik az Egyesült Államokban az Ukrajnának juttatott, de valójában ott csak keresztülfuttatott, a kör végén az amerikai fegyvergyáraknál, élelmiszer- és gyógyszeripari cégeknél landoló pénzekkel. (Amelyek egy része ráadásul kriptotőzsdéken át a politikusokhoz, főleg a Demokrata párthoz vándorol, amint azt az FTX-botrány során láthattuk is.)

Még ha a fasorba’ se vagyunk ahhoz képest, ami Amerikában állami szinten zajlik, ettől még a politikának nálunk is vannak gazdasági haszonélvezői. Többek között maga Magyar Péter is!

Aki most pletykákat, féligazságokat pufogtat ügyesen, és ezzel fenntartja az érdeklődést, leginkább saját maga iránt. A héten már olvashattuk is: pártot készül alapítani. Van még kérdés?”

***