Új kábítószer ütötte fel a fejét Budapest utcáin?

Több olvasó is jelezte lapunknak az év elején, majd a Reddit nevű közösségi oldalon is elterjedtek azok a fényképek, amelyeken azt látni, amint egyes személyek kábítószergyanúst terméket sodornak/használnak/szívnak a BKK járatain. A bejegyzés készítője azt írja, a 905-ös éjszakai buszon látta, ahogy két férfi egy crack vagy meth, azaz metamfetamin fogyasztására szolgáló pipát fog a buszon, amire nemes egyszerűséggel rágyújtottak.

Akkor meglepődtem kicsit, de mondom drogosok eddig is voltak, lesznek, amíg nem kötnek belém tökmindegy”

– írta a felvétel készítője, aki karácsony környékén a 80-as trolin látott egy férfit, amint a sarokba hajolva gyújtotta meg az üvegpipát. Ugyancsak beszámolt arról, hogy a 37-es villamoson egy tinédzser éveiben lévő fiú egy 30-as nővel egymásnak adták a pipát, de nem azt a fajtát, amiből az idősebb generáció a dohányt szokta szívni.

„Most én utazok nagyon gettó járműveken és ezt vegyem normálisnak, hogy ilyen gyakorisággal szívják üvegpipából a mittomén micsodát, vagy lassan ez is olyan lesz majd mint a herbálozás?“ – tette fel kérdését a Reddit-felhasználó. Természetesen a Reddit népét sem kellett félteni, egymásra licitáltak rá az emberek, mi is lehetett a szóban forgó képen. Egyikük azt írta: ”nagyon pörög Pesten mostanában a kristály, esélyesen itt is azt tolták a crack pipából”.

Erre válaszolva egy másik user úgy fogalmazott, amit az emberek többsége kristálynak hív, az valójában a mephedrone leszármazottait takarja, avagy az MDMA-kokain közötti katinonokat.

Ezek az emberek nem ezt fogyasztották, hanem a pyrovalerone analógot, ez is egy katinon, de inkább a meth-kokain közötti átmenethez hasonlít”

– fejtette meg.

Egy másikuk viszont némi humorral fűszerezve azt írta: „éjszakai busz, 80-as troli, 37-es villamos – nincs itt semmi látnivaló, a látott arcok a természetes közegükben mozogtak. Esetleg még a 99-es buszra próbálj rá bármelyik végén, hogy teljes legyen a lista”.

Mivel nem volt egyértelmű, egyáltalán kábítószer látható-e a szemcsés képen vagy csak valaki cigarettát sodor, megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, segítsenek beazonosítani a tárgyat. Válaszukban azt írták, nem rendelkeznek információval arra vonatkozóan, hogy új típusú kábítószer jelent volna meg hazánkban.

A csatolt fénykép alapján nem azonosítható be, nem állapítható meg, hogy az eszközben mi van (cigaretta vagy esetlegesen tiltott szer), más forrásból ilyen észlelésekről sem rendelkezünk információval”

– közölte a Mandinerrel a rendőrség, amely szerint a rendőri eljárásban regisztrált egyes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2022.-2023. évi adatai alapján a három leggyakoribb kábítószerfajta az amfetamin, a kannabisz és a kokain volt.

Hozzátették, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 2023-ban országosan és Budapesten is csökkent a 2022-es adatokhoz viszonyítva. Az ORFK sajtóosztály emlékeztetett rá, az év elején a Nemzeti Nyomozó Iroda pécsi osztályának nyomozói közel 100 millió forint piaci értékű kábítószert foglaltak le.

Aggasztó trend a fiatalok körében

A Budapest Corvinus Egyetem kutatói nemrég publikálták reprezentatív felmérésüket, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a mai egyetemisták többet többet drogoznak, mint korábban. A kutatásból kitűnik, hogy minden második egyetemista próbált már valamilyen drogot, 36 százalékuk a kannabiszt, utána második leggyakoribb volt a recept nélkül kapható altató vagy nyugtató, majd az ecstasy. Mint írták, a negyedük többszöri használó és fiú, a Budapesten tanulók a leginkább érintettek.

A fiatalok közül többen jelezték, hogy használtak már amfetamint, ittak gyógyszerre alkoholt, vettek be orvos által felírt altatót, próbálták a varázsgombát, a kokaint vagy a hangulatjavításra használt fájdalomcsillapítót is. A sor végén az LSD és a heroin áll.