Tüntettek az Építési és Közlekedési Minisztériumnál, egyszer csak megjelent Lázár János

„Ne menjünk fejjel a betonnak!”, „Mi az életünket védjük, nem csak a fákat” – ilyen és ehhez hasonló molinók jelentek meg hétfő délelőtt az Építési és Közlekedési Minisztérium előtt, ahova a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület (POPÉK) hirdetett tüntetést. A demonstráción pedig váratlanul megjelent Lázár János is – számolt be az Index.

A lap emlékeztetett, hogy a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét már kétszer is bevonta a bíróság, és a jelenlegi, immár harmadik engedély is per alatt áll. Annak ellenére, hogy a lakosság 2019 óta tiltakozik, hetek óta zajlanak a munkálatok, a park egy részét a XI. kerületi önkormányzat engedélye nélkül elkordonozták, a vasúti töltést tarra vágták, ami a helyiek szerint visszafordíthatatlan károkat okozott – derült ki az összeállításból.

A Déli Körvasút Hamzsabégi úti szakaszán körülbelül 6000 ember él, ők azok, akiket közvetlenül érint a beruházás. De a kerület más részeiről is napi szinten járnak oda valamilyen rekreációs tevékenységet folytatni. A civilek 2023 januárjában fáklyás felvonulást is tartottak – emlékeztettek.