„Van itt egy komoly tanulság – természetesen el fog sikkadni.

Ömlik a szar a független médiára, mert az éveken át differenciálatlan orbánozásra szoktatott közönség egy része háborog, hisztériázik, vagdalkozik (mondjuk, nem tudom, hogy a mai atombomba-pukkantást követően még meddig), mert kedvenc lapjai nem elég lelkesek az Új Megváltót illetően. Sőt, kritizálni is merészelik néha, meg utánajárni, hogy ki is ő. Ez teljesen szokatlan. Ugyanis sikerült kialakítani egy olyan képet, amelyiken az egyik oldalon van az, aki szerint Orbán ROSSZ (és ennyi), a másikat meg a Tóni fizeti. Ráadásul a legelkötelezettebbek, legfeldúltabb lelkűek kattintásaiért, lájkjaiért indult verseny az – amúgy egyre szűkülő – közönségben.

Csakhogy ebből következően a jó tartalomnak nem a tárgyilagos tudósítás, az alapos riport, az érdekes elemzés, az elgondolkodtató vagy szórakoztató vélemény számított, hanem az, amelyik minél sötétebb képet festett arról, hogy a ROSSZ mennyire ROSSZ, nem bírálta a látszólag ellene küzdőket, és nem feszegette az ügyeiket, és lehetőség szerint azt sugallta, hogy a ROSSZ vége karnyújtásnyira van. Sok esetben és sok helyütt közben a médiába bekerültek olyanok, akik már csak ezt látták, és számukra is ilyen a világ. Azonban a média ezzel összekötötte a sorsát az ellenzékével, mivel, ha egyszer, kétszer, háromszor is kudarcba fullad az orbánozás, akkor vagy vissza kell menni az alapokig, és az egész működést (differenciálatlan orbánozás) újra kell gondolni, és értelmesebb dolgokkal megtölteni a lapokat, vagy újra és újra teret adni az újabb és újabb szereplőknek, akik közlik, hogy nem a szüntelen orbánozás a gond, hanem hogy rossz emberek csinálták és nem eléggé hatékonyan. Ilyen szereplő pedig mindig fog akadni, és nem illik megírni majd, hogy ki ős és miféle, mert csak az számít, hogy kimondja, hogy a ROSSZ az ROSSZ.

Szóval talán vissza kéne térni az újságíráshoz, amelynek az a lényege, hogy senkinek az érdekében nem történik, nem mérlegeli, hogy kinek hajt hasznot, és milyen érzelmeket táplál az olvasó.

Mondok egy példát. Magyar Péter a Partizán-interjúban elmondta, hogy a március 15-i rendezvényben a legtöbbet, öcse, barátnője és édesanyja segített. Utóbbiról megírták, hogy ő az Országos Bírói Hivatal elnökhelyettese, de azt nem, hogy ezt a beszámoló mit jelent és minek kéne következni. Amennyiben fontos a jogállamiságosság meg a bírói függetlenség, amelyért az ellenzéki közvélemény és a sajtó annyit szokott aggódni, akkor dr. Erőss Mónika ellen azonnal fegyelmi eljárást kéne indítani, és amennyiben igaz Magyar Péter állítása, akkor fölmenteni tisztségéből. Az egyik hatalmi ág vezetőtisztségviselője tevékeny szerepet vállal egy másik hatalmi ág belharcaiban, és közben a pártatlanságára tett esküjét is megszegi. Vagy Magyar Péter hazudik.

Viszont, ha bármelyik lap ebben a hangulatban ezt megírja, netán az OBH-t is megkérdezi, és ráadásul még az is lesz a vége, amit írok, vagy az bizonyosodik be, hogy az Új Megváltó nem mond igazat, akkor majd érkezik személyesen ő, és odakommentál, hogy jó fizet a Tóni.”

