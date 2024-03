Provokálták a Hír TV stábját Magyar Péter tüntetésén (Videó)

Nyitókép: képernyőmentés / HírTV

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter tüntetést szervezett az ügyészség elé, a Markó utcához. A tüntetésen ott volt a Hír TV stábja is, Futó Boglárka a csatorna Napi Aktuális című műsorába jelentkezett be élőben. A riportert a tüntetők először csak hangos fújolásokkal és kiabálással zavarták, később egy kisebb tömeg körbe is állta. A bejelentkezést végül félbe is kellett szakítani. Velkovics Vilmos, a stúdióban ülő műsorvezető hozzátette: „Látjuk, hogy a demokrácia nagyobb dícsőségére körülvettek téged a kormánydöntésre készülő tüntetők”.