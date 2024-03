Országosan ismert pszichiátertől kért segítséget Magyar Péter miatt a család egyik barátja

A család barátját kérdeztük Varga Judit exférjének újdonsült politikai szerepéről is. Azt válaszolta,

mivel Magyart eddig is nárcisztikus személyiségnek ismerte, egyáltalán nincs meglepődve, hogy most élvezi a sok figyelmet, amelyet kap.

Hogy Magyar Péter indulatai honnan eredhettek Varga Judit irányába, azzal kapcsolatban ez a forrásunk is megerősítette, amit már lapunknak nyilatkozva más is elmondott az ügyet közelről ismerők közül: Magyar nem tudta elviselni, hogy nem futott be akkora karriert, mint saját felesége.