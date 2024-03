Nincs új a nap alatt: gyurcsányista politikusra bízott fontos feladatot Karácsony

2024. március 01. 17:08

Karácsony Gergely és a fővárosi vezetés a bicskei gyermekotthon ügyének kivizsgálását is Gyurcsány politikusára bízta. A fővárosi vizsgálóbizottság hétfőn ül össze, és április elejéig be is szeretné fejezni a munkát.

2024. március 01. 17:08 5 p 0 10 36 Mentés

A bicskei gyermekotthon ügyével foglalkozó fővárosi vizsgálóbizottság hétfő délután tartja első ülését, amelyen arról döntenek, hogy kiket akarnak meghallgatni az ügyben – jelentette be pénteken Kiss László, Óbuda polgármestere. A vizsgálóbizottságot vezető DK-s politikus március végére vagy április elejére szeretné befejezni a munkát. Kiss László állítása szerint azon lesz, hogy a vizsgálóbizottság munkája során ne a pártpolitikai érdekek domináljanak, hanem az a szembenézés és a bocsánatkérés terepe legyen. A balliberális kerületvezető beszélt arról is, hogy a bizottság a fővárosnak is egy lehetőség, hogy szembe nézzen a bicskei gyermekotthonban történtekkel. Tarlós István: Senki sem olvasta végig a kitüntetettek listáját A korábbi főpolgármester, Tarlós István nemrég arról beszélt, nem lett volna szabad kitüntetni a bicskei gyermekotthon igazgatóját. Mint hozzátette, ott hibáztak, hogy felelőtlenül szavazták meg ezt a döntést.

Ezt is ajánljuk a témában Tarlós: Hülyeség volt kitüntetést adni a bicskei gyermekotthon igazgatójának A volt főpolgármester szerint ott hibáztak, hogy felelőtlenül szavazták meg ezt a döntést.

Tarlós kijelentette, azért nem indított belső vizsgálatot a bicskei gyermekotthon igazgatójának ügyében az akkori városvezetés, mert feljelentést tettek a rendőrségen. A hivatalon belüli maszatolás pedig nem komolyabb vizsgálat, mint egy feljelentés. „Hülyeség volt neki kitüntetést adni. A bicskei gyermekotthon igazgatója nem azért kapta ezt a kitüntetést, mert senki nem emlékezett rá, hogy volt egy ilyen ügy, hanem inkább azért, mert senki nem olvasta végig a bizottság által beterjesztett 25 fős listát” – fogalmazott Tarlós. Véleménye szerint egyébként a Bárczy-díj nem egy jelentős fővárosi kitüntetés. V. János huszonhat éven keresztül volt a bicskei otthon igazgatója A Demszky Gábor vezette főváros 1990-től 2010-ig, húsz éven át tartotta folyamatosan a gyermekotthon élén, amelynek ebben az időszakban a fenntartója volt. Az igazgató által elkövetett szexuális visszaélések idején két fiatal fiú ezek kezdetekor még nem múlt el 12 éves, három sértettel 14 éves kora előtt lépett szexuális kapcsolatba. Ezenfelül a férfi több, 18 év alatti fiúval szemben is súlyosan szeméremsértő magatartást tanúsított, egyikükkel rendszeresen szexuális cselekményt végzett. Az ügyben a Győri Ítélőtábla a másodfokú döntésével a folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és annak kísérlete bűntettet folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés és annak kísérlete bűntettre változtatta, egyebekben helybenhagyta az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék 2018-ban hozott határozatát. Így V. Jánost végül 2019-ben nyolc év börtönre ítélték jogerősen folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az ítélet szerint a vádlott a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon lett volna feltételesen szabadságra bocsátható, azonban a bíróság ezt a lehetőséget elzárta előle – foglalta össze a Magyar Nemzet. Nyitókép: Kiss László és Karácsony Gergely Fotó: Metropol

5 p 0 10 36 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.

Összesen 36 komment Kommentek frissítése Sorrend: Legújabb hozzászólások elöl Legrégebbi hozzászólások elöl Legtöbbet kedveltek elöl Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! Regisztráció Bejelentkezés