Milyen kapcsolati erőszakot ábrázol a Varga Judit által megosztott videó? – szakértő válaszolt a Mandinernek

Milyen személyiségjegyei vannak általánosságban a bántalmazó félnek? Honnan lehet megismerni, ha valaki bántalmazó és honnan, ha bántalmazott?

– A bántalmazó egyik legfőbb ismérve a kontrollhoz, hatalomhoz való ragaszkodás.

A leuralása a másik félnek. Amikor megfosztja a bántalmazottat a szabad döntés lehetőségétől, vagy amikor visszaél erőfölényével. Ennél persze szofisztikáltabb „megoldások” is rendelkezésre állnak egy bántalmazónál, amelyek inkább próbálják elhitetni az áldozattal, hogy ő a felelős a kialakult helyzetért, hovatovább ő volt az, aki kiprovokált egy esetleges verést. („Kihozod belőlem az állatot!”, „Nem hagysz más választást, pedig tudod, hogy szeretlek.”)

Személy szerint ebben a vonatkozásban kétféle bántalmazót szoktam megkülönböztetni:

az egyik az a fajta bántalmazó, aki akár lehet a társadalom megbecsült tagja is, udvariasnak, kedvesnek ítéli meg a környezete, ám, ha otthon becsukódik az ajtó, egy teljesen más emberré válik. A másik pedig az a fajta bántalmazó, akit semmilyen körülmény nem tud kibillenteni, akár az utcán, vagy a hatóságok előtt is erőszakosan viselkedik.

A bántalmazottak gyakran nem is sejtik, hogy egy ilyen kapcsolatban élnek, hiszen fokozatosan tolódnak ki azok a határok, amelyek korábban akár egy „piros zászlós” demarkációs vonalnak számítottak. Fentebb említettem a pofon kérdését. Azt hiszem, sokunknál ez az a határ, amelynek átlépése azonnali kilépést jelentene a kapcsolatból, mégis, ha ez megtörténik, gyakran esélyt adunk arra, hogy jóvátegye a bántalmazó. Mert hisszük, hogy megváltozhat, hogy csak egyszeri alkalom volt. Tapasztalataim szerint, erre igen csekély az esély. Az áldozatokra egyébként jellemző a bezárkózottság, nem mernek beszélni a problémáról, félnek az esetleges következményektől, bizalmatlanok, hiszen a bántalmazó jó eséllyel elhitette már velük, hogy mindenhol rendelkezik kapcsolati tőkével, és jellemzően más helyzetekben is valamiféle alárendeltséget mutatnak az áldozatok. Nem könnyű megállapítani valakiről, hogy valóban bántalmazás állhat a megváltozott viselkedése háttérében, annyi viszont bizonyos, hogy ha látjuk, valami nincs rendben az ismerősünkkel, hozzátartozónkkal, munkatársunkkal, akkor jelezhetjük felé ezt, illetve azt is, hogy ha beszélni szeretne valakivel, akkor hozzánk bátran fordulhat.

A tényleges fizikai erőszakon kívül milyen formákat ölthet még a kapcsolati erőszak?

Ahogy azt a fogalmánál is beszéltük, több formában is megjelenhet a kapcsolati erőszak:

legjellemzőbb a lelki, szóbeli bántalmazás, de számos esetben előfordul a gazdasági bántalmazás is,

tehát amikor a bántalmazó rendelkezik kizárólag a család jövedelmével, ő határozza meg, mire, mennyit lehet költeni, vagy nem engedi dolgozni az áldozatot, illetve idős hozzátartozók esetében a nyugdíj elvétele is ide tartozhat. Ezen túl a szexuális erőszak talán a legkevésbé látható probléma, miközben rendszerint ezzel is találkozunk, és amely a nem vágyott együttlétektől egészen a szexuális tevékenységre kényszerítésig terjedhet. Ami igazán jelzés értékű lehet a hozzátarozóknak, barátoknak, az a társadalmi elszigetelés. Amikor a bántalmazó határozza meg azt is, hogy mikor, kivel, mennyi időt tölthet az áldozat, amikor elvágja a családi, baráti szálakat. Ez nem csak ott és akkor okoz pillanatnyi fájdalmat a bántalmazottnak, hanem hosszú távon is, hiszen a módszeresen leépített emberi kapcsolatok azt eredményezhetik, hogy egy kilépési kísérletnél az áldozat számára nem lesz olyan természetes támasz, amelyet segítségül hívhat.

A bántalmazás melyik fajtáját mutatta be a Varga Judit által megosztott videó?

Az elfelejtett tejföl című kisfilm a lelki bántalmazás egy nagyon súlyos formáját mutatja be.

Jól példázza azt a módot, amelyet fentebb említettem: az áldozatot úgy állítja be a bántalmazó, mintha valóban alkalmatlan lenne a legegyszerűbb feladat elvégzésére is, nélküle egy „senki” lenne.

Hova fordulhatnak Magyarországon a kapcsolati erőszak áldozatai?

Szerencsére több lehetőség is a rendelkezésükre áll a kapcsolati erőszak áldozatainak. Talán a legkézenfekvőbb megoldás az éjjel-nappal ingyenesen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), amely kifejezetten kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak létrejött szolgáltatás, és amelyet a +3680/20-55-20-as számon érhetnek el a bántalmazottak. Itt segítséget kaphatnak arra vonatkozóan, hogy egyáltalán beazonosíthassák a problémát, és átbeszélhetik a megoldási módokat is.

Szükség esetén (amikor nincs más megoldás) krízisközpontokban, titkos menedékházakba is tudják menekíteni a rászorulókat.

Az ország több pontján működő krízisambulanciák is várják azokat a bajba jutottakat, akik úgy érzik, valami nincs rendben a kapcsolatukban, és szeretnék megelőzni azt, hogy egy sokkal súlyosabb helyzet álljon elő. A krízisambulanciák elérhetőségei megtalálhatók az interneten. A bűncselekmények (ilyen a kapcsolati erőszak is) áldozatainak létrejött Áldozatsegítő Vonalon (0680/225-225), illetve az ország számos pontján megtalálható Áldozatsegítő Központokban is segítséget kaphatnak az áldozatok.

Bár előfordultak sajnálatos kimenetelű ügyek, én mégis bízom abban, hogy az azonnali beavatkozást igénylő ügyeknél a 112-es segélyhívót érdemes tárcsázni. Több civil szervezet is foglalkozik bántalmazottakkal, érdemes őket is felkutatni a világhálón, könnyen lehet, hogy náluk találhatunk a problémánkra speciális segítséget.