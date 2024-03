Kunhalmi szerint a Fidesz ítélkezik a bíróságokon

Nyitókép: Kunhalmi Ágnes az ATV-ben (ATV/YouTube)

Kunhalmi Ágnes csütörtök este az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt párttársának, Molnár Zsoltnak az ügyéről, ugyanis az MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlésnél. A szocialista politikus szerint az ügy egy bizonyos mintázatba illik bele, mert Molnárt két évvel ezelőtt is épp az országgyűlési választások előtt találták meg ezzel az üggyel.

Aztán a Fidesz hirtelen elfelejti, Molnár mindig csak a választások előtt érdekes”

– mondta a politikus, aki biztos benne, hogy ez most is így lesz majd. Kunhalmi szerint ebbe a mintába illik Varju László, Fekete-Győr András, Gurmai Zita és Horváth Csaba is. A politikus felhozta az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gáber ellen folyó büntetőpert,

amelyben szerinte „odáig nem jutott a Fidesz” hogy nyolc év alatt elsőfokú ítélet szülessen.

A teljes adást itt nézheti meg: