Itt vannak a Korányiékat leleplező dokumentumok (VIDEÓ)

„A dokumentumok és felvételek kapcsán is az információk beszerzése zajlik, amint biztonsággal lehet mondani valamit, akkor ezzel nyilvánosság elé fogunk állni” – mondta a Mandinernek Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.

Mint emlékezetes a Magababe nevű X oldalon több olyan videó is megjelent az elmúlt hetekben, amiken az Action For Democracy holdudvarába tartozó emberek vallanak a szervezet tevékenységéről. Ezeken a kiszivárgott videókon is többször előkerül Soros György neve. Láncziék ezt az anyagot is vizsgálják.

A most nyilvánosságra került dokumentumból pedig az derül ki, hogy az adományok ugyan kizárólag magyar állampolgárságú természetes személyektől érkeztek az Action For Democracyhoz, de egy oldallal később pedig már az olvasható, hogy a támogatás megközelítőleg 90 százaléka a 2022. december 31-ig terjedő időszakban csupán egyetlen egy donortól származik.