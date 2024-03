Nyitókép: Shutterstock

Azt mondja az orvos, hogy nem múló és meglehetősen erős (erősségében pedig kifejezetten kellemetlen) fájdalmaimnak minden bizonnyal alapos okuk van. Az MR nem mutatja, így röntgenre küld, néha az egyszerűbb a jobb. Meg is van a diagnózis, igen hamar. Velem született fejlődési rendellenesség, a szépen alliteráló neve neki az, hogy csigolyacsúszás, de van egy másik is, mondja komoly arccal, micsoda, kérdezem gyanútlanul, hát, így ő, mi, így én, úgy is mondják neki, hogy, nyögje már ki, doktor úr, hogy instabil gerinc… Gerincinstabilitás. Nyugtázom a választ, éppen annyira fáj, hogy nemigen tudok kitekinteni a kontextusból (az orvosiból) és meglátni az egész név groteszkségét. Pedig muszáj, mindig muszáj. Kitekinteni, tudniillik.

Aztán amint hazafelé fájdoklok, egyszer csak belém hasít, mint a villámcsapás, hogy milyen hülye kis félreérthető nevű kórom van, hogy a fene enné meg. Bezzeg minden ismerősöm pöpec és komor hangulatú nyavalyával küzd, amely sikeresen kelti fel a derék magyarokban az egyre fogyatkozó részvétet. Erre megjelenek én, és akkor vannak veseköveim, mert hát az is milyen vicces már, pláne, hogy a kő apróra törve homok, és akkor az ember veséje homokos, hogy mást ne mondjak; de nem elég, hogy vannak veseköveim, melyek mocorogván és homokozván rettentő fájdalmat tudnak okozni, hanem itten van még a hülye instabil gerincem is. Márpedig nincs az a hatvannál magasabb íkújú magyar felebarát, aki ettől nem fakad gyöngyöző kacajra, persze csak amíg le nem csigolyálom.