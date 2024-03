Így nyaralunk az idén: valamivel drágábbak a szállások a Balatonon, mégis erős lehet a szezon

Nyitókép: MTI/Varga György

Habár még csak most tavaszodik, sokan már a nyári kikapcsolódást tervezik, egyelőre úgy tűnik, nincs nagy változás a korábbi évekhez képest, most is a Balaton és a Horvátország tengerpartja lesz a legnépszerűbb a magyarok körében. A Szallas.hu szállásközvetítő portál adatai szerint az idei év március 7-ig megtett nyári foglalások esetén a bruttó közvetített szobaárbevételből számított egy főre eső éjszakánkénti átlagár 9,4 százalékkal több, mint a tavalyi év ugyanezen időszakáig megtett 2023-as nyári foglalások esetén.

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy nyárra kb. 9-12 százalékos átlagos emelkedést várunk”

– közölte a Mandinerrel a vállalat sajtószóvivője.

Kelemen Lili azt javasolta, érdemes alaposan tájékozódni a vendégeknek, mert ez egy átlag - tehát van olyan szállásadó, ami ennél nagyobb, de van olyan is, ami ennél kevesebbet emel vagy egyáltalán nem emel már idén. Mint ismertette, jellemzően azok nem tudnak emelni, akiknél eleve magasabb az ára vagy a közelmúltban már emelt - Ilyen esetben - mint az év végi ünnepek esetén is láthattuk - valószínűleg magasabb szolgáltatáscsomagot adnak majd az árért.

Nem indult még meg a roham

A szállásközvetítő portál adatai szerint eddig elmarad a nyári foglalások száma, viszont ez nem jelenti azt, hogy kevesebb foglalás is történik, mert egyelőre a közelebbi dátumok iránt van nagyobb kereslet, továbbá nőtt a last minute volumene is.

Január 17-től február 18-ig tartott az előfoglalási kampányunk. A korábbi január-februári előfoglalási kampányainkhoz képest idén inkább a tavaszi időszakot, de főleg last minute foglaltak, jóval kevesebb azoknak az aránya, akik ez idő alatt már a nyárra foglaltak volna”

– tudatták.

Kelemen Lili szerint általánosságban elmondható, hogy a családosok, valamint a nagy társaságok foglalnak ennyire előre nyárra, mert

még mindig trend olyan házba menni, ahol van kinti medence/jacuzzi, és a teljes házat viszik az adott időszakra, amiből azért nem sok van, főleg jó lokációban, főleg magas vendégvéleménnyel.

Hotel, bungalow, vendégház? Mutatjuk, mik a legnépszerűbbek

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint a foglalásaik kis híján fele, 49,5 százaléka szól apartmanba, vendégházat a vendégek ötöde, hotelt a foglalások 18 százalékában választották. „Ez egy általános trend, eleinte a non-hotel iránt nagyobb a kereslet, ezek a kedvezőbb árú szállások, és akik ennyire előre foglalnak, jellemzően árérzékenyebbek” – fogalmazott a szóvivő, aki szerint ahogy közelítünk a nyár felé kissé kiegyenlítődik.

Mint mondta, várhatóan megmarad az apartman-dominancia, de inkább 25-27 százalék körüli lesz, a hotelek még erősödni fognak, kb. 23-24 százalék körül. A szakértő szerint ez azzal magyarázható, mert aki előre foglal, tud miből válogatni, jellemzően előbb az alacsonyabb árkategóriából választanak.

Ahogy ez a kínálata szűkül, többen választanak majd hotelt - hiszen valahol rá is lesznek kényszerülve”

– közölte Kelemen Lili, aki szerint az elmúlt évek trendjei alapján az is látszik, hogy amellett, hogy az alacsonyabb árra van nagyobb igény, nyílik az olló, és a magasabb, négycsillagos kategóriát is preferálják a magyar vendégek. Szavai szerint jelenleg viszont a hotel, négycsillag inkább a közelebbi dátumoknál hasít, mint a márc.15-ei vagy a húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi szünet.

Optimisták lehetnek a balatoni és horvátországi szállásadók

Arra a kérdésre, hogy látják, milyen trend várható idén, hova utaznak nagyobb számban majd inkább a magyarok, a Balatonra vagy Horvátországba, a Szallas.hu szóvivője elmondta, prognózisuk szerint a Balaton is és Horvátország is erős lesz. A legnépszerűbb balatoni célállomások az idei évben az adataik szerint várhatóan: Siófok, Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle, Keszthely, Balatonboglár, Zamárdi, Fonyód, Balatonalmádi és Gyenesdiás lesznek.

Horvátország tekintetében sincs nagy meglepetés, továbbra is azok a városok a legnépszerűbbek, mint ezt megelőzően, azaz a legtöbb magyar szóval Vir, Crikvenice, Medulin, Starigrad, Zadar, Bibinje, Makarska, Njivice, Vodice és Selce városában találkozhatunk.

A Szallas.hu a horvát desztinációk esetében nagy erőkkel bővíti a kínálatát a tavalyihoz képest, aminek következtében a március 10-ig beérkező nyári foglalásaik 25 százalékkal nőttek tavalyi év ugyanezen időpontjáig beérkező nyári foglalásaikhoz képest.

Az persze kérdés, hogy ez a lendület kitart-e nyárig és a teljes foglalási volumen ennyivel nő-e, vagy pusztán idén a rajt az erősebb, de a szezonig kiegyenlítődik”

– jegyezte meg a szóvivő.

A Szallas.hu adatai szerint hazánk tekintetében a trend az, hogy az ennyivel előre foglaló vendégek keresik az alacsonyabb árú, non-hotel kategóriát, ezért a bruttó szobaárbevételben összetétel szerint többségben vannak az alacsonyabb árú foglalások. Horvátország esetén befolyásoló tényező, hogy nő a kereslet a hotel kategória iránt, így jelentősen bővítették is a hotel+resort kínálatukat, ami meglátszik a foglalások összetételén is: március 10-éig 44%-kal több hoteles foglalást tettek meg Horvátországba a nyári időszakra, mint tavaly ugyanezen napig.

Jelenleg azonban azt látjuk, hogy a belföldi foglalások esetén valamivel kedvezőbb az éjszakánkénti átlagár, és kisebb mértékű ennek növekedése tavalyhoz képest, mint Horvátország esetén”

– közölték.

A szakértők megjegyezték, hogy az elmúlt néhány év tapasztalatai alapján Horvátország sem csupán főszezonos úti cél lehet: mind az elő-, mind az utószezon ajánlatait érdemes fontolóra venni, különösen azoknak, akik alacsonyabb áron szeretnének tengerparti nyaralásra menni, és számít nekik, hogy ne legyen körülöttük óriási tömeg.

