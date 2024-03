Hoppá! Parászka Boróka az ellenzék mellett Gulyás Mártonékba is beleszállt

Az ellenzéki médiáról és a tüntetést szervező influenszerek szerepéről értekezett a HVG-ben megjelent publicisztikájában az általában igen kormánykritikus Parászka Boróka. Felütésként a Paritzán Magyar Péterrel készített interjúja kapcsán tett fel kérdéseket, például ezt:

„Arra a kérdésre, mit tud az interjúalany Novák kegyelmi döntésének hátteréről, Magyar Péter mélyen belenézett a kamerába, fenntartotta a feszültséget, kivárt, és aztán kivágta a rezet: semmit. Ma Magyarországon az erős politikai sajtó érzetéhez ez a tömör válasz is elég.”

A jelentős tömeget vonzó, de már Novák Katalin, Varga Judit és Balog Zoltán a kegyelmi ügy miatti lemondását követő demonstrációra kitérve így folytatta:

„Ugyanaz a magát médiaként definiáló platform, amelyik az eseményhez vezető hírek, tartalmak egy részét legyártotta, az eseményt meghirdette-megszervezte, majd Gulyás Márton személyében fel is lépett a rendezvényen, a következő lépésként kielemezte azokat a történéseket, amelyeket ő kezdeményezett.

Meghátterezte a saját akcióját, és kiállította a bizonyítványt: Jók voltunk!”

A szerző szerint a kör akkor zárult be, amikor a Partizán meghívta az ellenzéki politikusokat (Dobrev Klárát, Ungár Pétert és Donáth Annát), hogy elszámoltassa őket, miért nem voltak ott a rendezvényen, amelyet a szervezők (és a kérdező) pártpolitika-mentesként és semlegesként hirdettek meg. Kifejtette, szerinte nyilván nehéz szóvá tenni, hogy a „független sajtó egyes szereplői feláldozzák a média eszményét az adományra váltható nézettség oltárán. Nem foghat a macska egyszerre kint is, bent is egeret. Tiszteletre méltó, heroikus vállalkozás, hogy egyszemélyes intézmények alakulnak ki. De

tisztáznunk kellene, jó-e, ha ugyanazok lépnek fel politikai döntéshozóként, cselekvőként, elemzőként és elszámoltatóként.”

Végül az egyébként a kormányellenes sajtóért, s nem ellene aggódó Parászka Boróka kifakad:

„Megélhetési ellenzék van Magyarországon – ezt már sokszor hallottuk.

Azt még nem nagyon hallottuk, hogy létezik a kormány gravitációs mezején túl – az alkotóinak lehető legjobb szándéka ellenére – megélhetési média is. A politikai show-ból élnek.

Nemes szándékai szerint objektív, demokratikus tájékoztató, de valójában tényekből és hírből nyújt a legkevesebbet. Véleménypolitizálás mellé vélemény-újságírást párosít. Cirkusz mellé cirkuszt. És ezzel segít a hatalomnak elhitetni az emberekkel, hogy minden média ilyen.”

