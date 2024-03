Hont: Magyar Pétert eddig Orbán tartotta el, most pedig a Gyurcsány-nyugdíjasok álommanökene

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

A Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorában Hont András, az Átlátszó újságírója, Tóth Máté energiajogász, valamint Pityinger László is erős kritikával illette Magyar Pétert.

Az újságíró elmondta, Magyar Péter a június 9-i EP-választáson saját párttal nem fog labdába rúgni, ugyanis ahhoz, hogy egy párt elindulhasson, már akkor be kellet volna jegyezni, amikor a köztársasági elnök kiírta a választás dátumát.

Azt, hogy talál-e a használtcikk piacon valamilyen alvó pártot, azt nem tudom”

– fogalmazott Hont. Szerinte a leszakadó Fidesz-szavazók két helyre tudnak menni. Úgy látja, hogy az egyik megoldás az, hogy elmennek protestből a Kutyapárthoz, vagy pedig valamelyik volt jobbikos vezető által alapított pártra szavaznak. Hont András szerint Magyar Péter nem beszél volt fideszesekhez, csak és kizárólag a DK-nyugdíjasokhoz szól.

Hozzátette: „Mondhatja, hogy se Orbán, se Gyurcsány, de hát ő a kvint esszenciája az Orbánnak meg a Gyurcsánynak.

Orbán Viktor tartotta el, most pedig a Gyurcsány-nyugdíjasok álommanökene”.

Tóth Máté szerint kérdéses, hogy hol van az a piaci rés, ahova Magyar Péter meg tud érkezni. Ő nem látja ezt, szerinte Magyar csak felmondja azokat a kötelező paneleket, amiket eddig is pufogtatott a baloldal. Szerinte vicces dolog egyáltalán a harmadik út elnevezés is, ugyanis mindenki egyszer csak harmadik útnak nevezi el magát. Példaként hozta Vona Gábort és Jakab Pétert is, mint magukat harmadik útnak tituláló szereplők. és megjegyezte, hogy ezzel Magyar Péter beállt a sorba, és létrehozta a „hatodik harmadik utat”. Az energiajogász nem látja azokat az embereket, akikhez Magyar igazán szólni tudna,

szerinte sem a Fidesztől, sem a DK-tól nem tud leszakítani szavazókat.

Pityinger László, Dopeman szerint a Magyar Péter jelenség egyértelműen az erkölcsileg csalódott fideszesekre lő, de szerinte sem tud megszólítani új embereket. A rapper azt gondolja, hogy itt egy olyan srácról van szó, aki éveken át top munkahelyeken ült, most pedig dohos lakásokról szónokol. Dopeman azt is kiemelte, hogy

a Magyar Péter jelenségbe belejátszik az ő sértettsége és lelki sérültsége is.

Ugyan azt kiemelte, hogy nem akarja focistafeleségnek titulálni Magyar Pétert, de szerinte nem tudta feldolgozni, hogy volt felesége fontosabb pozíciót töltött be, mint ő.

A videót az alábbiakban tekintheti meg:

***