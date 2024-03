Ha mindenki egyszerre posztolná, hogy „Je suis Toroczkai”, vajon a Facebook-cenzorok egyszerre négy-öt-hatmillió fiókot figyelmeztetnének?

Mivel én egyik közösségi oldalon sem vagyok fent, eddig a kívülállók derűs nyugalmával figyeltem, kit és miért tiltott le a Facebook (őszintén szólva a működési mechanizmust sem értem igazából), de ez a mostani eset mellbe vágott. Mert hogy törölték a párt profilját, az szimpla politikai harc, cenzúra, önkény, ilyesmivel teli a padlás a nagy nyugati szólásszabadság szilícium völgyében.

De hogy egy név kerüljön indexre, az bravúros.

Óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon Toroczkain kívül kinek tiltott még a neve? Van erről lista? És a lista közzé tehető, vagy az algoritmus automatikusan azonnal letiltja azt is?

Kétségtelenül nagy tettek vihetők végbe e név alatt. Mint Konstantinnak, midőn megjelent a kereszt („E jelben győzni fogsz”), úgy jelent meg Zuckerberg univerzumában Toroczkai kilenc betűje, hogy porba zúzza az ellenségeit és felmagasztalja, akik vele tartanak.

Feleségem nagypapája mesélte, hogy a Horthy-korszakban a csendőr bement a kocsmába, felakasztotta a kalapját a fogasra, aztán kiment, de a kalap ott maradt. És az alkoholisták és késelők, a zsiványok és anyaszomorítók meghúzták magukat, akkora volt a tekintélye a csendőr kalapjának.

Toroczkainak is elég ezentúl csak kiírni a nevét, és szerteszaladnak a liberálisok és a haza ellenségei.

Az az érdekes, hogy a Mi Hazánk elnökét eredetileg nem is így hívták, és ez disznó szerencséje a Facebooknak, mert ha most a Tóthot tiltanák le a közösségi elvek megsértése miatt, hát, az elég nagy káoszt okozna sok magyar családnál. (Arról nem is beszélve, nem gyanakodna-e valaki etnikai diszkriminációra, ha a Ráczok, Oláhok, Horváthok és Némethek továbbra is szabadon posztolgathatnának.)

Úgy kellene, hogy egy nevet csak egy ember viselhessen. A többi Toroczkai ugyanis reszkethet, aláírhatja-e, ha valakinek üzen, esetleg regisztrálhat-e a kívánságműsor Facebook-oldalára, vagy letiltják miatta az egész Retro Rádiót?

És mi van, ha hirtelen előbukkan valahonnan egy új baloldali messiás, akit esetleg így hívnak?

Vagy egy tehetséges futballista? Őket is tiltja majd az arckönyv? Vagy lesznek a tiltott mellett tűrt és támogatott Toroczkaiak?

Én a Mi Hazánk elnökének helyében bosszúból fölvenném a Donáth nevet, és aztán szegény Anna csak lesne, hogy miért nem tudja közhírré tenni a közösségi médiában a sok aljas szövegét.

És hol van a szolidaritás, aminek speciel most igazán volna létjogosultsága?

Ha mindenki egyszerre posztolná, hogy Je suis Toroczkai, vajon négy-öt-hatmillió fiókot figyelmeztetnének?

Vagy lekapcsolnák a teljes magyarországi hálózatot? Sőt! Ha van vér a nemzetközi jogvédők micsodájában, svéd, amerikai és kínai aktivisták is bosszanthatnák a Facebookot Toroczkaival. Legyen az egész internet egy nagy Toroczkai, borítsa be a közösségi média felületeit, a digitális világot.

Én a magam részéről ebben a cikkben tízszer írtam le Toroczkai nevét, szerény eszközeimmel ennyit tudtam tenni. A többi a ti dolgotok.