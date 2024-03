Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

***

Röpke 24 óra elteltével csak befutott az is, amiről szó van. Természetesen az elborultak már előre hirdették, hogy a rogáni gépezet lép működésbe,

azon a gyáva nyüszögésen, amit a metoo-harcosok előadnak, pedig csak mulatok.

Egy dolgot ugyanis nem árt tudni. Az, akit láttatatlanban pocskondiáznak és gyanúsítanak, az az a Dezső András, aki - többek közt - a Klaetta-ügyet is föltárta. Tehát a művelt és képzett közönség vagy hitelesnek fogadja el ezúttal is az állításait, vagy kurva gyorsan befejezi a kalettázást is.

Még egy megjegyzés. Dezső Andrásnak (ahogy nekem is) már volt baja a NER működéséből. A luxus Ludas Matyinak még semmi.

***