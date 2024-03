Brüsszel törvénnyel védené meg az illegális bevándorlást

2024. március 21. 06:35

Az Európai Unió hamarosan szavaz az elosztási kvótákat is tartalmazó migrációs paktumról, amely alapján hazánknak is be kellene fogadnia az EU területére illegálisan belépőket. Brüsszel „mesterterve” szerint a renitensek pénzbüntetést érdemelnek.

Nagy Kristóf Szerző követése

Nyitóképen: Migránsok hajóját tartóztatják fel Tenerife közelében 2024. január 26-án. Fotó: Reuters / Mercedes Menendez Hamarosan szavaz az Európai Unió az új migrációs és menekültügyi paktumról. Az elfogadásához minősített többség kell, így Magyarország voksa nem akasztja meg a folyamatot – hívja fel a Mandiner figyelmét Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kiemeli: fontos különbség van a menedékkérők és az illegálisan bevándorlók között. Utóbbiak ismeretlen személyazonosságúak, már az érkezésükkor semmibe veszik a schengeni térség előírásait, itt-tartózkodásuk pedig folytatólagosan is illegális, mert a hatóságoknak azt hazudják, hogy menekültek. Bakondi világossá teszi: az számít menekültnek, akit egy országban vallási, faji vagy politikai nézetei miatt üldöznek, ezért kénytelen a lakhelyét elhagyni. Az ukrán határon valódi menekültek érkeznek, a déli határon pedig azok az illegálisan bevándorlók, akik valótlanságot állítanak magukról, megszegve az ENSZ előírását, vagyis azt, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

