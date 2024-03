Ákos a Most vagy soha! című filmről: „Ennyi energiát, munkát, erőfeszítést sűrítő magyar filmet még nem láttam”

Nyitókép: Kovács Ákos Instagram-oldala

„Nem szeretem a kalandfilmeket. Nem bírom, ha egy filmben állandóan szól a zene. De én még ennyi energiát, ennyi munkát, erőfeszítést sűrítő magyar filmet nem láttam” – írta a Petőfi-filmről Kovács Ákos az Instagram-oldalán.

Ákos a filmben szereplő színészeket is dicsérte, akik szerinte elképesztők. „Berettyán Nándor tökéletesen érzi a szerepét, Horváth Lajos Ottó és Jászberényi Gábor játéka nemzetközi rangú, de a relatíve kisebb szerepekben is remekelnek: Lukács Sándor puszta jelenléte is zseniális,

élemedett korom ellenére Mosolygó Sárába simán bele tudnék szeretni”

A zenész szerint „a márciusi ifjak karakterei egytől-egyig izgalmasak, jól megírtak. A statisztéria, a jelmez, a berendezés ledöbbentő, a kép világszínvonalú, a hang egész egyszerűen brutális. Szól mint az állat!”

Hozzátette nem érdekli a „szarozás”, a politikai frusztráció, és „a röhejes, pitiáner lepontozás az ájemdíbín”. Szendrey Júliával együtt kérdezhetnénk a fanyalgóktól: „ti sosem álmodtok?” – írta.

„Ez egy film! A többi csak duma. Nézzétek meg! Aztán lehet beszélgetni, vitatkozni róla. De itt legalább van miről!” – zárta bejegyzését Ákos.