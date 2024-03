Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Akkor elmondom, hogy milyen az, amikor jól fizet a Tóni.

Az olyan, hogy a Hír tévének, a Magyar Nemzetnek, a Pesti Srácoknak, a Mandinernek, az Origónak, a Tényeknek, az Indexnek és még ki tudja kinek rám volt szüksége, hogy értelmezzék Messiás Péter édesanyjáról elmondott szavait. Akit ugyanis Tóni fizet, az Tónira vár, hogy mit is gondoljon, és mit is vegyen észre. Engem viszont nem fizet a Tóni, így azt írok, amit akarok, és ami föltűnik.

Viszont ezen a ponton egy kérést szeretnék felétek megfogalmazni, amelyet a következő hetekben többféle formában is meg fogok ismételni. A valódi függetlenség alapja a gazdasági függetlenség, így már előző munkahelyemen is (amelyen éppen az elvadult szélsőellenzéki közeg ugrál) mindent elkövettem, hogy elsősorban azok tartsák el a lapot, akik fogyasztják a tartalmait. Így teszek a jelenlegi munkahelyemmel, az Átlátszóval is. Azzal az Átlátszóval, amelyet meg a kormánypárti kriptoszervezet, a CÖF gyaláz.