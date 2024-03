A tulajdonos reméli, Isten háza marad és nem lesz borozó az általa megálmodott és most eladó kápolnából

Nyitókép: Az Árpád-kori stílusban épült kápolna új gazdáját várja. Fotó: Kerékgyártó László-archív

Izgalmas hirdetésre bukkant az ingatlan.com oldalán a Mandiner, ismét árulják az évekkel korábban egyszer már meghirdetett Árpád kori templomok stílusában 2009-ben épített kápolnát, amelyben családi kripta is helyet kapott. Kehidakustány mellett, a szőlőhegyen található épületet 44 millió forintért kínálják. A kápolna története egyszerre felemelő és szomorú is egyben. Erről tanúskodnak a kápolnát építtető Kerékgyártó László szavai is.

Az első téglától az utolsóig saját pénzből építettem a családommal, a keresztény hitünk szellemében

– mondja Kerékgyártó László a Mandinernek. – A jó Isten megsegített bennünket, volt családtagom, aki egy betegségből gyógyult ki csodával határos módon, és mivel olyan anyagi helyzetbe kerültünk, a kápolnával szerettük volna megköszönni a gondviselésnek a segítséget. Katolikusként, erős hittel, konzervatív emberként döntöttünk így és bár a kápolna sorsa bizonytalanná vált, ma is így cselekednék.”

Kerékgyártó László hálából építette a kápolnát.

Fotó: Kerékgyártó László-archív

A kápolnát Barattáné Zámbó Ágnes építészmérnök tervezte annak idején. Negyvenezer téglából épült, a falak hatvan centi vastagok és az Árpád kori templomok stílusában épült. A tornya 12 méter magas, a hossztengelye szintén ugyanennyi, a szélessége pedig eléri a hat métert. 2008 októberében volt az alapkőletétel és 2009. június 27-én, Szent László király neve napján szentelték fel.

Kerékgyártó László akkor úgy gondolta, itt lesz a család temetkezési helye is, ám az élet mást hozott.

Számomra ez fájdalmas pont, mert az életem csodájaként éltem meg, hogy sikerült megalkotni ezt a kápolnát.

De sajnos családi okokból nem tudom tovább vállalni a karbantartását, gondozását. Jó állapotban van, 2020-ig László napkor misét is tartottunk benne”– folytatja Kerékgyártó László, aki azt is elmondta, felvette a kapcsolatot a ferencesekkel, a pálosokkal és a bencésekkel is, felajánlottam megvételre a kápolnát, de sajnos nem járt sikerrel. Szerinte pedig a zarándokturizmus egyik fellegvára lehetne a kápolna, hiszen csodás környezetben fekszik, alatta fut a Szent György-vonal, amelynek jótékony hatását érezheti az, aki eltölt némi időt a kápolna falai között.

A tulajdonos abban reménykedik, a vevő nem változtatja meg a kápolna funkcióját: „Olvasom, hallom, Németországban, Franciaországban sorra zárják be a katolikus templomokat, kápolnákat, éttermet, kávézót nyitnak a helyükre vagy éppen lakássá alakítják át őket. Arról nem rendelkezhetem, hogy ha valaki megvásárolja, mit tesz vele. Csak abban bízhatom, nem lesz belőle borozó vagy kávézó, hanem megmarad Isten házaként” – összegzett a tulajdonos.