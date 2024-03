Vagyis nem kellene Európát odadobni az oroszoknak. Egyébként is a harmadik világháború, amely nukleáris összecsapássá szélesedne, nem fogható fel lehetséges jó üzletnek. Bár a részvényektől szabadulni kívánók – a luxusbunkerek »védelmében« – nyilvántartanak ilyen opciót. Ostobaság! Ez lenne az a háború, amely kirobban és el is lobban, mint a meggyújtott nyárfa vattaszerű virága.

Mi, egyszerű emberek más szempontból sem vagyunk biztonságban. Ránk nézve a legvalószínűbb katasztrófát Bill ­Gates monológja jelentheti, amely egy újabb pandémiát vizionál. A vírusok észrevétlen csaphatnak le ránk, a Covid–19-hez hasonlatosan, hogy aztán a WHO világjárványt hirdetve kényszerintézkedések tömegét zúdíthassa az emberiségre. Közben a részvénypiacon az oltóanyagokban látnának komoly lehetőséget azok, akik befektethető tőkét birtokolnak.

Bármi is legyen a fent jelzett részvényértékesítés hátterében, tény, hogy

a pénzemberek a világot fokozott izgalmi állapotban kívánják tartani.

A rend és nyugalom láthatóan untatja a dollármilliárdok fölött rendelkezőket.

Úgy gondolják, a konfliktusokkal teli világ könnyebben orientálható az általuk elképzelt stratégia irányába. A cél pedig egyszerű: legyünk csak annyian itt a bolygón, és konkrétan csak azok, akiket ők látni szeretnének maguk körül.

A társadalmi fejlődés általuk elképzelt »tökéletességében« már úgysem lesz értelme és értéke a részvényeknek. El lehet adni, égetni vagy papírsárkányt hajtogatni belőlük.

Szép, boldog jövő. Mi, részvényekkel nem rendelkezők felfogtuk, hogy min törik a fejüket. Emiatt izguljon a politika, ha izgalomban szeret létezni, a társadalmakat alkotó, valóban alkotásokat létrehozó embereknek viszont a nyugalom a »részvényük«. Ezek a képzeletbeli pakettek pedig nem eladók.

Életünk normális, élhető modelljét nincs okunk átalakítani, értékesíteni pedig egyáltalán nem kívánjuk.

A tőzsdei részvényeik miatt aggódóknak csak azt üzenhetjük, mi a készpénzben hiszünk, valamint a valóban előállított termékek cseréjében. Az idegeskedésre, a pénzzel rendelkezők megszállott magamutogatására nincs szükségünk. Ezt rövidesen be is bizonyítjuk, ha ők a tőzsdén kívül is »játszani« akarnak.”