Transzparens Újságírásért Alapítvány: Az embereket és a sajtót is hidegen hagyta az ellenzéki tüntetés

A február 25-i közvetlen elnökválasztásért folytatott tüntetés a média érdeklődését nem igazán keltette fel, több sajtótermék lesajnálóan, gúnyosan tudósított az eseményről – írja a Transzparens Újságírásért Alapítvány, akik ezúttal három kormánykritikus (Telex, 444, hvg) és három kormánypárti (Magyar Nemzet, Mandiner, Origo) sajtóterméket vizsgált meg.

Telex

A Telex a vizsgált időszakban három alkalommal foglalkozott a vasárnapi tüntetéssel. Először az „Orbán Viktor a pedofilvédő maffia keresztapja – a közvetlen államfő választásáért tüntetett az ellenzék” című élő tudósításukban. Ahogy a Transzparens Újságírásért Alapítvány fogalmaz: a tudósítás kissé olyan érzetet keltett, mintha Presinszky Judit és Nádor András nagyobb dologra számított volna,

15 óra után pedig egyre inkább lesajnáló stílusban írtak a tüntetésről.

Egyik bejegyzésükben így fogalmaztak: „Bár a tüntetést alapvetően a közvetlen államfőválasztás címszóval hirdették meg, erről sem Szabó Tímea, sem Kunhalmi Ágnes nem beszélt, Dobrev Klára is éppen csak megemlítette a témát. Az MSZP társelnöke például arról beszélt, az EP-választáson az ellenzéknek együtt kéne indulnia, hogy le tudják győzni a Fideszt és Orbán Viktort, ahogy a fővárosban is közös lista kéne az önkormányzati választáson, de a többiek is inkább a kormányváltást sürgették.”

Kicsivel több mint egy órával a tüntetés kezdete után pedig már a következővel jelentkeztek be: „Már csak félig töltik meg az emberek a Kossuth teret, bár menet közben az eső is eleredt.” A Transzparens portál arra is rávilágít, hogy a Telex videós összeállítása is sokat elmond arról, milyen véleménnyel lehetett a Telex szerkesztősége az ellenzéki megmozdulásról – szerintük a videó vágása és a tüntetés efféle bemutatása árulkodó:

a videóban a beszédek alá unatkozó tüntetők vannak bevágva, és erőtlen kereplések, gyenge óbégatások tarkítják a videós tudósítást.

A portál hozzáteszi: az Ungár Péterrel készített interjú tette fel az i-re a pontot, aki a tüntetésen résztvevő pártokat „hisztiellenzéknek” nevezte, amelynek a Telex fontos teret biztosított.

444

A 444-en összesen három cikket szentelt a témának, amiből az első még a tüntetés előtt jött ki „Nem vesz részt az összellenzéki tüntetésen az LMP” címmel. A Transzparens Újságírásért Alapítvány szerint a portál már előre tisztázni akarta azt a téves állítást, hogy a tüntetés összellenzéki lesz. A tüntetésről magáról összesen egy cikk számolt be, „A közvetlen elnökválasztásért tüntettek az ellenzéki pártok a Kossuth téren” címmel, amibe lesajnálóan azt is beleírták,

hogy a villamosforgalmat sem akadályozta a tömeg.

Az Ungár-interjút a 444 is lehozta.

HVG

A HVG összesen négy cikkben foglalkozott az ellenzéki tüntetéssel a vizsgált időszakban. Az első egy, a „Fideszes pedofilhálózatot emlegetve tüntetett együtt az ellenzék a közvetlen államfőválasztásért” címet viselő percről percre tudósítás volt, amely szintén csalódottságának adott hangon a kevés résztvevő miatt. A tudósítás elején úgy fogalmaztak, az „LMP már előre kimentette” magát, és többször is említették később, hogy „szellős a tömeg”. A FVG-n külön cikket szenteltek Karácsony Gergely, illetve Fekete-Győr András beszédeinek. A többi kormányellenes portálhoz hasonlóan a HVG is közölte Ungár Péter kritikáját, igaz, negatív értékítélettel az LMP felé.

Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet egyetlen cikkben tudta le a tüntetésről szóló beszámolót, „A DK folytatja az alpáriságot, a Magyar Nemzet riporterét pedofilsegítőnek nevezték” címmel. A Transzparens Újságírásért Alapítvány szerint a cikk erős, sarkos, véleményt fogalmazott meg a tüntetésről: „a Párbeszéd új társelnöke azt mondta, hogy a youtuberek tüntetésén azért voltak többen, mert ők szexik, Gréczy Zsolt meglátása szerint teljesen rendjén van, ha egy politikus lehülyézi az újságírókat, a legtöbb politikus pedig menekül a kérdések elől – így nézett ki a baloldal tüntetése”. A létszámmal kapcsolatosan ezt írták: „A balliberális pártok által meghirdetett demonstráción nem voltak ezren, a tüntetés kezdete után csaknem két és fél órával pedig teljesen kiürült a Kossuth tér.”

Mandiner

A Mandiner összesen hat cikket szentelt a tüntetésnek – írja a Transzparens. Az első az „Az LMP okai a távolmaradásra a mai DK-MSZP-P-Momentum tüntetéstől” címet viselte, amely Ungár Péter előzetes közlését tartalmazza. A második egy önálló tudósítás, mely a „Nem jött össze a baloldal nagy dobása, alig voltak Gyurcsányék vasárnapi tüntetésén” címmel jelent meg. Itt a létszámról így írtak: „a tér, annak ellenére, hogy a baloldali pártok régóta azzal hencegnek, milyen sok tagjuk és szimpatizánsuk van, félig sem telt meg;

mire az utolsó felszólaló Karácsony Gergely színpadra lépett, alig pár százan énekelték el vele zárásképpen a Himnuszt.”

A következő cikk a Pesti Srácok tudósításának az átvétele volt. Ez nem annyira a tüntetésre, sokkal inkább az elhangzottakra fókuszált, keretezése a következő: a felszólalók arról már hallgatnak, hogy a gyermekvédelmi törvényt annak idején nem szavazták meg. Majd megírták a Magyar Nemzet riporterének lepedofilozását is. Született még két vélemény megosztás: az egyik Nagy Attila Tiboré, a másik pedig Bartus Lászlóé.

Origo

Az Origo mindösszesen egy cikket szentelt a témának, „A DK folytatja az alpáriságot, most a Magyar Nemzet riporterét nevezték pedofilsegítőnek” címmel, akárcsak a Magyar Nemzet. Az ő írásuknak a fókuszában az állt, hogy a köztársasági elnök választásáról egyik felszólaló sem beszélt.

A médiában és a részvevőkkel kapcsolatosan is megállapítható, hogy a tüntetés csökkentett érdeklődésre tett szert – írja a Transzparens. „Míg az influenszer tüntetés napokig képes volt tematizálni a közéletet, és egész órás podcast adások kitöltésére volt alkalmas különböző sajtótermékek felületein, addig a közvetlen elnökválasztásért meghirdetett esemény a vizsgáltaknak megfelelően nem kapott sok megjelenést. A médiában viszont konszenzust teremtett, hiszen oldaltól függetlenül lenézést, lesajnálást érdemelt, kormánykritikus oldalon csalódottságot, kormánypárti oldalon pedig kárörvendést érzékeltetve” – fogalmaznak.

Nyitókép: Magyar Nemzet