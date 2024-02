Tizenöt évvel ezelőtt késelte halálra Marian Cozmát az enyingi banda

Tizenöt évvel ezelőtt, 2009. február 8-án hajnalban, a veszprémi Patrióta lokál előtt szíven szúrták Marian Cozmát, a város kézilabdacsapatának meghatározó játékosát. A segítségére siető klubtársai közül ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A két feltételezett gyilkost külföldre szökésük közben az osztrák rendőrség még aznap este elfogta. Cozma hazája egyik élcsapatában, a Dinamo Bukarestben kezdte pályafutását, ahol bajnok és kupagyőztes lett csapatával.

Kevesen tudják, de Marian Cozmát 2005-ben Bukarestben is megkéselték, amikor a bukaresti Rapid fanatikus drukkerei felismerték az utcán, és kést döftek a hátába. A sérüléseiből akkor hamar felépült.

A veszprémi csapathoz 2006-ban szerződött, ahol ugyancsak sikeres pályafutása volt, velük is bajnokságot és kupát nyert, ezen kívül a KEK-et is sikerült megszereznie az MKB-vel. Bár többször szerepelt a román válogatottban, halála előtt nem sokkal, 2009. február 4-én kijelentette, hogy nem kíván többet a nemzeti együttesben szerepelni, részben mellőzése, részben személyes okok miatt.

Országos felháborodás az enyhe ítélet miatt

2011. június 23-án első fokon ítélet született Marian Cozma meggyilkolásának ügyében. A Veszprém Megyei Bíróság életfogytig tartó fegyházra ítélte a Cozma-gyilkosság első- és másodrendű vádlottját, Raffael Sándort és Németh Győzőt. A harmadrendű vádlott, Sztojka Iván húszévi fegyházbüntetést kapott. 2012. április 27-én a Raffael és Németh büntetését 18 évre,

Sztojkáét 8 évre csökkentették, ami országos felháborodást váltott ki.

A sportoló haláláért felelős banda tagjainak már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel: a társaság több üzlettől és szórakozóhelytől is védelmi pénzt szedett. Emellett a társaság többször is erődemonstrációt tartott az egyes vendéglátóhelyek környékén, így volt ez Siófokon is, ahol az enyingi Raffael-klán nemegyszer megjelent a Petőfi sétányon.

Bár Sztojka 2018-ban kedvezménnyel szabadult, gyorsan visszakerült a börtönbe, mivel a Székesfehérvári Törvényszék emberkereskedelem és felbujtóként pénzmosás miatt nyolc és fél év fegyházbüntetésre ítélte visszaesőként. A vád szerint három társával együtt prostitúcióra kényszerített egy lányt, akitől bevételének jelentős részét elvette.

Marian Cozma családja 2012-ben polgári perben 250 millió forintnyi kártérítést kért a gyilkosoktól, amelyből egy bírósági ítélet után 211 millió forint lett. Ennek megfizetésére a kézilabdázó halálában felelős öt embert – Raffael Sándort, Németh Győzőt, Sztojka Ivánt, P. Gábort és B. Csabát – köteleztek, noha közülük P. Gábort és P. Csabát csak testi sértésért ítélték el. A család azonban ebből máig egy forintot sem látott: „Senkitől semmit nem kaptunk még mindig. Isten tudja, hány végrehajtási lapot kiállítottam már, hátha valamit be tudnánk hajtani. De nem történik semmi. Ahhoz előbb a bűnügyi költséget kéne kifizetnie a bűnösök családjának” – mondta a Borsnak akkor dr. Helmeczy László, ügyvéd.

Nyitókép: Facebook