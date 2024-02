Tarlós ismét beleszállt utódjába: Karácsony egy menekülő róka, aki mindenkit hülyének néz

Nyilatkozatban utasította vissza Tarlós István volt főpolgármester Karácsony Gergely vádjait, amelyben Budapest korábbi vezetését igyekszik felelőssé tenni, amiért a bicskei gyermekotthon pedofil bűntettekért elítélt igazgatója Bárczy István-díjat kaphatott a fővárosban, 2015-ben.

Tarlós a PestiSrácok megkeresésére írt válaszában ismertette a szikár tényeket: eszerint a Fővárosi Önkormányzat 2011-ben továbbította a rendőrségre a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, azaz V. Jánossal szemben beérkezett panaszt. A rendőrség nyomozást indított, de nem állapítottak meg bűncselekményt.

„Két évvel később, 2013. január 1-jétől a bicskei intézmény a főváros fenntartásából állami fenntartásba (a Balog Zoltán által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá) került” – írta Tarlós.

V. János ezek után 2015-ben kapott kitüntetést a fővárostól, amire az erre illetékes bizottság terjesztette fel. Ahogy a volt főpolgármester írja, „a motiváció nem ismert, az indoklást viszont bárki megtekintheti”.

Tarlós felhívja a figyelmet, hogy

ennek a bizottságnak tagja volt a DK-s Gy. Németh Erzsébet is, aki nyilvánvalóan régen ismerhette V. Jánost, hiszen már a Demszky-érában is az MSZP fővárosi frakcióvezetője volt.

„Gy. Németh pedig részt vett azon a bizottsági ülésen, ahol V. Jánosról döntöttek, és ahol sem ő, sem más nem fogalmazott meg ellenvéleményt” – tette hozzá az egykori városvezető.

Tarlós úgy folytatja: az a bűncselekmény, amely miatt V. Jánost elítélték, csak egy évvel később 2016-ban derült ki. V. Jánost Balog Zoltán ebben az évben terjesztette fel állami kitüntetésre. A Fővárosi Önkormányzatra mutogatni tehát akkor sem volt elegáns a részéről, ha a saját felterjesztésénél is jóhiszeműen járt el.

A Fővárosi Közgyűlésben 2015-ben Gy. Németh Erzsébet és Karácsony Gergely is megszavazta a kitüntetést.

– emlékeztetett a volt főpolgármester. Tarlós szerint Karácsony fellángolása most azért is hiteltelen, és azért is igyekszik felülmúlni vele naponta minden egyéb kommunikációt, mert fél a választástól, megint gyáva, megint menekül, megint fényezi magát.

„Újra hibát követ el, azzal dicsekszik, hogy ezt a kitüntetést 2019-ben ő vonta vissza. Azóta öt év telt el. Mikor öt éve eltörölte, kétséget kizáróan tudta, hogy miért tette ezt. Azt is tudta, hogy 2015-ben ő is igennel szavazott a kitüntetésre a közgyűlésben. Természetesen akkor is, mint mindig, félrevezették – nyilván Gy. Némethet is” – írta a korábbi városvezető.

Miért nem akkor háborodott fel, miért nem akkor indított vizsgálatot a kitüntetés körülményei miatt? – tette fel a kérdést Tarlós, aki szerint „Karácsony megint egy menekülő róka, hasznot akar húzni egy általa átírt történetből, és mindenkit hülyének néz”.

Nyitóképen Karácsony Gergely beszédet mond budapesti kampányindító rendezvényén. Fotó forrása: MTI/Koszticsák Szilárd