„Bite Zsoltok, Kőszeg Ferencek és Révész Sándorok társtettes kisbarátai kéjes élvezettel rugdalják a magyar jobboldalt, és annak két kiemelkedő harcosát, akik vállalva döntésük következményét és számot vetve a személyes felelősséggel, leköszöntek közpozícióikról és közmegbízatásukról. Ugyanazok, akik a baloldali aktivista Bite ügyét agyonhallgatták, kenegették, elhazudták és kisebbítették, most az álmoralitás potencianövelőjétől felegyenesedve hőbörögnek a nyilvánosságban, a politikában és a Sándor-palota előtti téren.

Útonállók ugrottak elénk a feledés sötét és hideg ködéből, és most a teljes magyar jobboldalt fenyegetik.

Ezek az útonálló-haramiák rituális táncot lejtve tombolnak a Sándor-palotánál, és közben vérgőzös tekintettel szurkálják a nemzeti magyar jobboldal woodoo-babáját. Tegnap még Bite Zsoltokkal haverkodtak, ővele pacsiztak és őt oltalmazták, a személyes laptopján ezernyi pedofil felvételt mint valami féltett kincset őrizgető, újkommunista Jámbor-aktivistát simogattak és mentegettek. Még tegnap és tegnapelőtt is azt hirdették és azt képviselték, a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélések nem is visszaélések, ezek nem a közerkölcs, a közmegvetés és a szigorú büntetőjog hatálya alá tartoznak, mert

ez csak »szabadidős hobbi«, ez csak a szexuális orientáció egyik ágát jelenti,

ezért nincs semmi gond azzal, ha eltévelyedett, gátlástalan felnőttek gyermekekhez nyúlnak – hiszen ez nem eltévelyedés és a legkevésbé sem gátlástalanság, ez csak maga a szeretet legőszintébb megnyilvánulása, mondogatták. Ezt írogatták egymásnak publicisztikákban, ezt beszélték egymás között, és ilyen politikusokért rajongtak, mint a pedofil bűnöző Daniel Cohn-Bendit is volt. Valójában ma is ezt gondolják, és ezek a gonosz bűnözők az idoljaik. Hiszen »a pedofil is ember« – nyugtatták önmagukat és bátorítottak más baloldali pedofilokat.”

Nyitókép: Facebook