Megnevezhetik Balatonalmádiban a kormánypártok államfőjelöltjét

Szerdán és csütörtökön Balatonalmádiban tartanak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. A megbeszélés legfontosabb napirendi pontja lesz Orbán Viktor miniszterelnök felszólalása ma este. A zárt ajtók mögött elmondott beszéd az utóbbi évek tapasztalata alapján irányt ad majd a parlamenti munkát illetően, és az is bizonyos, hogy

fontos téma lesz Novák Katalin lemondott köztársasági elnök utódlása.

A hírek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a balatonalmádi frakcióülésen a kormánypártok új államfőjelöltjét is megnevezik. Ugyancsak kiemelt téma lehet a frakcióülésen az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, amelyet egy időben tartanak, és az is biztosra vehető, hogy napirendre kerül a svédek NATO-csatlakozásának kérdése is.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd