Lázár János: Vásárhelyi Jánosnak és minden pedofilnak a börtönben kéne megrohadnia

Lázár János minapi, a tarifarendszer átalakulása kapcsán tartott sajtótájékoztatóján a kegyelmi ügyről is szó esett. Lázár elmondta, hogy a kormány tagjai kifejezték együttérzésüket a bicskei gyermekotthon áldozatainak. „Az világos, hogy mindenki, aki a Fidesz-KDNP-ben politizál, meg van rendülve ettől az egésztől” – mondta. Hozzátette: minden lépése a kormánynak, amit ez ügyben tett, arról szólt, hogy hogyan lehet jobban megvédeni a gyermekeket.

„Ebben az esetben három dolog van az ember fejében, akinek gyereke van, nehezen tud erről beszélni. Először is van benne fájdalom, mert nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy egy gyermek öngyilkos lett. És valószínűleg még több tucat áldozata lehetett Vásárhelyi Jánosnak. Ezt egy érző ember nem hagyhatja szó nélkül. Másrészt bánata is van az embernek amiatt, hogy ez megtörténhetett. Én és a kormánytagok is azok közé tartozunk, akiket ez bánt, és nem azért, mert egyeseknek le kellett mondania. Illetve ott a düh, amiért ez az egész ügy nem került kellőképpen megtorlásra.

Azt gondolom, Vásárhelyi Jánosnak és minden pedofilnak a börtönben kéne megrohadnia”

– fogalmazott.

Hozzátette: azon kevesek közé tartozik, akik a halálbüntetés pártján vannak.

„Nem tudok amellett szó nélkül elmenni, hogy 25 év helyett tíz évet kapott Vásárhelyi. Az szintén dühít, hogy Kónya Endre – akinek szintén börtönben és nem a presbitériumban lenne a helye – házi őrizetet kapott. Ez komoly probléma, amely jogalkotással a jövőre nézve megoldható, a múltban viszont már nem” – jegyezte meg. „Itt van egy hiba, aminek dolgozunk a kijavításán” – húzta alá.

Nyitókép: Képernyőfotó